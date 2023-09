Les Warriors changent de plan, Dwight Howard en fait les frais

Il n'y aura pas un futur Hall Of Famer de plus dans l'effectif certes âgé mais glorieux des Golden State Warriors. Dwight Howard était pressenti pour revenir en NBA en se joignant à Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green et Chris Paul dans la Bay. Mais le front office californien en a décidé autrement après avoir testé l'ancien multiple All-Star pendant deux jours. Les dirigeants ont décidé qu'il y avait suffisamment d'intérieurs sous contrat pour le moment, comme l'annonce Shams Charania.

Golden State Warriors' decision on signing a vet center such as Dwight Howard: pic.twitter.com/a04oOXdhfF — Shams Charania (@ShamsCharania) September 22, 2023

Golden State peut déjà compter sur Kevon Looney, Dario Saric, Usman Garuba qui est en 2-way contract mais aussi évidemment Green. La franchise va donc attendre un peu avant de signer un nouveau pivot et elle préfère garder de la flexibilité en laissant un spot ouvert dans l'effectif.

Dwight Howard, qui aura 38 ans en décembre, évoluait à Taïwan la saison dernière mais il espère effectuer un comeback en NBA cette saison. Il tournait à 6,2 points et 5,9 rebonds de moyenne avec les Los Angeles Lakers il y a deux ans.

