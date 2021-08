Les Warriors, un mouvement pour une star désormais peu probable ?

Les Golden State Warriors incarnent, depuis longtemps, comme de sérieux candidats à un trade XXL. Pour éventuellement obtenir une superstar, les Californiens disposent d'atouts très intéressants.

Andrew Wiggins, James Wiseman ou encore les récents jeunes draftés : Jonathan Kuminga et Moses Moody. Ainsi, Bradley Beal (Washington Wizards), Damian Lillard (Portland Trail Blazers) ou encore Ben Simmons ont tous été potentiellement envoyés chez les Dubs.

Mais de son côté, le propriétaire des Warriors Joe Lacob ne croit pas à un tel mouvement.

"C'est très peu probable, je l'ai déjà dit : nous n'allons pas réaliser un échange comme les gens l'attendent pour certains gars. Très peu probable. Donc la voie la plus probable - et la voie avec laquelle je pense, en tant que propriétaire, je me sens le plus à l'aise, très franchement - est de construire pour l'avenir", a fait savoir Joe Lacob pour The Athletic.

Un discours de façade ou le vrai projet des Warriors ? Dans tous les cas, on peut penser que Bob Myers restera très attentif aux potentiels deals pour des superstars. Mais actuellement, Beal et Lillard ne sont pas disponibles. Et les Sixers sont trop gourmands pour Simmons.

Alors pour le moment, Golden State risque effectivement de jouer la carte de la patience.

Bradley Beal à Golden State, les stars des Warriors le veulent