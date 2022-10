Les Warriors battus par les Pistons, leur début de saison fait grincer des dents

Il y a comme un petit truc qui cloche. Cette odeur de cramé qui s’immisce soudainement dans l’air quand, posé sur le terrasse avec les siens, on oublie le poulet dans le four. Les Golden State Warriors ne sont pas encore cuits, loin de là. La saison vient de commencer. Mais elle ne débute pas de la meilleure des manières pour les champions en titre et ce n’est pas non plus complètement anodin. Déjà battus par les Charlotte Hornets, ils se sont inclinés contre les Detroit Pistons dimanche soir (114-128). Un deuxième revers consécutif contre une équipe du « bas de tableau » à l’Est.

« On n’arrête pas de faire des fautes [38 lancers concédés aux Pistons la nuit dernière] et il faut un déclic. On doit être l’une des plus mauvaises défenses de la ligue et ça nous met mal offensivement », confiait Steve Kerr après cette nouvelle soirée douloureuse.

En effet, les Warriors ne sont que 23e au nombre de points encaissés sur 100 possessions avec 115 points encaissés sur 100 possessions. Draymond Green fait le même constat que son coach… mais dans le sens inverse.

« Je pense que notre attaque est en train de tuer notre défense. Soit parce que la balle ne bouge pas assez, soit parce que les joueurs sont immobiles. Notre attaque et notre défense ne sont pas connectées et il faut que ce soit le cas pour être une grande équipe. »

Parce que oui, Golden State est aussi… l’une des plus mauvaises attaques du championnat sur ce début de saison. 111 points marqués sur 100 possessions (19e). Du coup, Stephen Curry et ses partenaires possèdent l’un de six différentiels les moins flatteurs de la ligue. Simple retard à l’allumage ? Pas si sûr. Le premier constat qui saute aux yeux, c’est que les Warriors sont jeunes. Très jeunes. Trop jeunes ?

« Quand vous faîtes jouer des gars plus jeunes, ça rend les choses plus difficiles mais ça ne veut pas du tout dire que c’est de leur faute », avouait Green. « Ils ont leur part de responsabilités comme nous tous. Je pense qu’aucun d’entre nous est au niveau pour être honnête. »

Jonathan Kuminga et James Wiseman, les deux principaux projets du club, sont particulièrement à la peine. Ils sont amenés à occuper un rôle de plus en plus important cette saison. Mais pour l’instant, ils stagnent. Prisonniers de leurs erreurs défensives et de leurs fautes à répétition. Le premier point à moins de 3 points par match. Le second est à 8,7 mais avec un différentiel de -6,9. Après tout, ils font leur âge. Klay Thompson, aussi. Absent contre Detroit, l’arrière All-Star peine à retrouver son rythme après deux graves blessures.

Alors faut-il paniquer ? Sans doute que non. L’an passé, les Warriors ont connu un bout de saison désastreux avant de se reprendre et d’aller au bout. Ils ont le temps pour trouver leurs repères. Il faudrait juste veiller à ne pas trop tarder.