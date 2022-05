Pourquoi les Warriors vont finir champions selon la théorie de Phil Jackson

Phil Jackson considère que seules les équipes qui ont gagné 40 matches avant d’en perdre 20 doivent être perçues comme des favoris au titre. Il ne reste plus que les Warriors.

Phil Jackson est l’un des coaches les plus titrés de l’Histoire de la NBA. Il sait reconnaître un potentiel champion. Et il a même une théorie pour ça : pour lui, les vrais favoris sont ceux qui décrochent 40 victoires avant de perdre 20 matches pendant la saison régulière. Les Golden State Warriors et les Phoenix Suns étaient donc les principaux candidats selon lui. Sauf que seuls les premiers nommés sont encore en lice.

Du coup, Stephen Curry et sa bande seraient les plus à mêmes d’aller au bout parmi les quatre finalistes de Conférence. Après, cette hypothèse ne prend pas en compte le changement complet des Boston Celtics et des Dallas Mavericks métamorphosés sur la deuxième moitié de la saison.

N’empêche que la théorie de Phil Jackson s’est vérifiée lors de 37 des 40 dernières saisons…