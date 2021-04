Les Wizards n’ont jamais autant enchaîné depuis… 20 ans et un certain Michael Jordan !

Les Washington Wizards ont une mission : sauver leur saison en quelques jours en accrochant les playoffs. Ça passait déjà par une qualification pour le play in, en finissant dans les dix premiers de la Conférence Est. Mais la franchise de D.C. était encore douzième il y quelques semaines. Sauf qu’elle carbure depuis : huit succès de rang !

La dernière en date remonte à cette nuit quand Bradley Beal (33 points) et ses partenaires ont renversé une situation délicate en prenant le dessus sur les Cleveland Cavaliers dans les dernières minutes (119-110). Scellant ainsi la huitième victoire de suite des joueurs de Scott Brooks.

The @WashWizards have won 8 consecutive games for the first time since December, 2001. pic.twitter.com/MfARqDAHNu — NBA History (@NBAHistory) April 26, 2021

Une série assez inédite pour les Wizards. En effet cela faisait déjà vingt ans qu’ils n’avaient pas aligné une telle performance ! Il faut donc remonter à décembre 2001. Et à l’époque, Michael Jordan portait les couleurs de Washington pour y boucler sa carrière en 2003. Mais il n’avait pas réussi à qualifier les siens en playoffs…

C’est donc la tâche qui attend désormais Beal et Russell Westbrook. Les deux superstars brillent depuis la reprise après le break. Le premier tourne à 32,1 points, 47% aux tirs, 39% à trois-points et 4,6 rebonds depuis huit matches tandis que le second culmine à 22,4 points, 46% aux tirs, 13,1 rebonds et 11,8 passes. Vraiment des hommes en mission.

