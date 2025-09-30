À l’approche de la saison, Victor Wembanyama est désormais officiellement listé à 7’4 (2,24 m) par San Antonio, soit environ 2,5 cm de plus que l’an passé. C'est l'info clutch (ou pas) du media day des Spurs. Le Français a aussi annoncé avoir pris du muscle cet été (environ 240 lbs/109 kg), de quoi relancer les projections autour de son impact des deux côtés du terrain.

Sur le plan symbolique et pratique, ce nouveau listing le place à hauteur du plus grand gabarit actif de la ligue, Zach Edey, avec lequel il partagerait la “première marche” des tailles officielles. Les Spurs ont confirmé lors du media day que le pivot est totalement remis et apte pour la reprise, après la fin de saison écourtée par une thrombose veineuse à l’épaule et une intervention. « J'ai envie de jouer au basket maintenant. », a soufflé Wembanyama, impatient d’enchaîner les oppositions collectives après une intersaison itinérante mais studieuse.

« J'ai tellement travaillé mon physique cet été qu'il n'y a plus grand-chose que je pouvais encore faire. Je ne peux progresser que jusqu'à un certain point, et je pense avoir atteint le maximum que je pouvais atteindre en une seule intersaison", a-t-il ajouté dans un sourire.

Wembanyama au centre du projet Spurs : construire autour de son profil unique

Sportivement, l’ajout de taille s’additionne aux qualités déjà vues : mobilité horizontale rare, timing de contre, toucher au-dessus du cercle et vision utile en sortie de trappe. Avant d’être stoppé en février, Victor Wembanyama tournait à 24,3 points, 11,0 rebonds et 3,8 contres de moyenne (meilleur contreur NBA) en 46 matchs, chiffres qui cadrent avec un rôle central dans le projet des Spurs. Le staff a insisté sur la montée en puissance progressive : travail de force, séquences contrôlées, puis accélération en pré-saison si les voyants restent au vert.

Malgré tout San Antonio veut rester prudent. La franchise espère capitaliser sur un Wembanyama plus lourd, plus long et — disent ses coachs — plus “conditionné”, avec un camp d’entraînement complet pour recaler l’attaque autour de ses points forts et réduire les trous d’air au rebond. La communication officielle reste mesurée sur les objectifs collectifs, mais la ligne est claire : remettre le franchise player sur des rails stables dès la présaison, puis construire autour de son profil unique pour viser un retour dans la course au play-in à l’Ouest. Le calendrier s’ouvre le 22 octobre à Dallas.

Reste à traduire ce centimètre de plus en avantage réel. Dans un Ouest chargé au poste 5, l’équation passera par la discipline sur les fautes, le gain de duels au sol et l’endurance sur enchaînement de matchs. Si le corps suit, un Wembanyama à 2,24 m et 240 lbs change encore la géométrie des défenses adverses — et, côté Spurs, la façon d’imaginer les couvertures autour de lui.

