LeBron James est enfin revenu au jeu, quelques heures après qu’on a appris que Victor Wembanyama serait indisponible plusieurs semaines. Et le futur ancien et le futur nouveau visage de la ligue sont loin d’être les seuls gros noms à être touché par les blessures en ce début de saison. La NBA fait face à une véritable hécatombe.

Selon les données compilées par Tom Haberstroh pour Yahoo Sports, les stars de la ligue ont déjà manqué plus de 200 matchs depuis le début de la saison, soit deux fois plus qu’à la même période en 2023-24. Une tendance alarmante qui soulève de vraies questions pour la ligue.

Des absences qui explosent

La NBA définit comme « star » tout joueur sélectionné dans une All-Star Team ou une All-NBA Team au cours des trois dernières saisons. Cette année, 45 joueurs répondent à ce critère. En moyenne, ils ont déjà manqué cinq matchs chacun, faisant chuter le taux de participation à 67,6%, loin des 82,6 et 87,2% observés il y a seulement un et deux ans.

La ligue doit faire face à de multiples blessures majeures : Jayson Tatum, Tyrese Haliburton et Damian Lillard souffrent tous d’une rupture du tendon d’Achille. Kyrie Irving est absent pour une longue durée après une déchirure du ligament croisé. LeBron James, Victor Wembanyama et Ja Morant ont/vont également manqué/manquer plusieurs semaines.

Au total, avant la nuit dernière et les débuts de LeBron, sept stars n’avaient toujours pas disputé la moindre minute cette saison : Kyrie Irving, Jalen Williams, Jayson Tatum , Tyrese Haliburton, LeBron donc, Tyler Herro et Damian Lillard.

Des conséquences directes sur les trophées

Avec la règle des 65 matchs minimum pour être éligible aux récompenses individuelles, plusieurs candidats naturels pourraient perdre toute chance d’être distingués.

Luka Doncic ou Anthony Edwards, par exemple, sont légèrement en retard sur le rythme. La blessure récente de Wembanyama complique également sa course au titre de Défenseur de l’année. Ce n’est pas impossible, mais avec déjà pas mal de matchs qui ne seront pas comptabilisés dès le début de saison, la tache sera moins aisée.

À ce jour, seuls 13 joueurs stars n’ont manqué aucun match : Shai Gilgeous-Alexander, Jaylen Brown, Jaren Jackson Jr., Julius Randle, DeMar DeRozan, Scottie Barnes, Nikola Jokic, Karl-Anthony Towns, Tyrese Maxey, Devin Booker, Lauri Markkanen, Kevin Durant, Alperen Sengun.

L’explication, le rythme de jeu infernal ?

Au-delà de la malchance ou du hasard, certaines voix pointent un facteur structurel. Parmi elles, Steve Kerr, qui résumait il y a quelques le problème de manière très claire :

« Le point le plus important de tout cela, c’est le ‘pace and space’ et comment ça implique que les joueurs parcourent plus de terrains qu’auparavant. Tu vois toutes ces blessures… Je ne pense pas que les joueurs se reposent assez désormais. »

Il a à nouveau développé de manière très intéressante le même discours, très récemment. En y associant la répétition des matches. Il a notamment noté que lors de leur road trip, ils ont fait "8 jours sans une seule séance" d'entraînement.

La tendance est confirmée par les données : le rythme moyen est passé à 101 possessions par match, contre 99 à la même époque l’an dernier, et bien au-dessus des standards des années 2000. Et d'après ESPN, le rythme collectif n'a jamais été aussi rapide depuis 1988-89 ; alors que la distance parcourue par match par les joueurs en cumulé (plus de 55 km) et la vitesse moyenne (7,12 km/h) sont les plus élevées depuis qu'elles sont mesurées (2012-13).

Une crise qui tombe au pire moment

L’ironie est cruelle : le retour de LeBron James devait envoyer un signal positif. Au contraire, il intervient alors que la NBA traverse sa plus grande crise d’indisponibilité depuis le début des années 2000.

Entre blessures graves, accumulation de matchs, rythme effréné et contraintes du calendrier, la ligue se retrouve face à un défi majeur : comment garantir la présence de ses stars… sans mettre leur santé en danger ?