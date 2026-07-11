Wembanyama prolonge aux Spurs et laisse 50 millions sur la table

Victor Wembanyama va s’engager sur le long terme avec San Antonio tout en donnant aux Spurs de la flexibilité. Un geste rare pour une star.

Victor Wembanyama et les San Antonio Spurs sont liés pour le très long terme. Selon Shams Charania (ESPN), le phénomène français a trouvé un accord avec sa franchise pour une prolongation maximale de cinq ans et 252 millions de dollars. Un contrat qui comprend une player option lors de la cinquième saison et qui confirme que les Spurs ont définitivement construit leur avenir autour de leur intérieur de 22 ans.

Mais l'information la plus marquante ne réside peut-être pas dans le montant du contrat. Alors que San Antonio lui avait proposé plusieurs formules, dont une version avec les clauses permettant d'atteindre environ 303 millions de dollars, Victor Wembanyama a finalement choisi de rester sur un maximum à 25 % du salary cap plutôt que 30 %.

Ce choix représente un sacrifice financier estimé à une cinquantaine de millions de dollars sur cinq ans, mais il offre également davantage de flexibilité aux Spurs pour continuer à construire un effectif capable de viser le titre autour de leur franchise player.

"Je suis là pour rester"

Quelques instants après l'annonce de l'accord, Wembanyama a lui-même confirmé la nouvelle sur les réseaux sociaux avec un message adressé aux supporters texans :

"Famille Spurs, je suis là pour rester. Quoi qu'il en coûte."

Un message fort qui illustre son engagement envers une franchise qu'il a déjà menée jusqu'aux Finales NBA dès sa troisième saison.

Les dirigeants se sont déplacés jusqu'à Paris

Pour finaliser cette prolongation historique, les dirigeants des Spurs n'ont pas fait les choses à moitié. Le président Peter J. Holt, le CEO R.C. Buford, le GM Brian Wright et l'entraîneur Mitch Johnson se sont déplacés à Paris afin de rencontrer Wembanyama, sa famille et ses représentants.

Le Français était rentré dans son pays après la défaite de San Antonio face aux New York Knicks en Finales NBA et avait notamment assisté au défilé Louis Vuitton lors de la Fashion Week parisienne.

Le projet Spurs avant tout

En acceptant un contrat inférieur au montant maximal auquel il pouvait potentiellement prétendre, Wembanyama envoie un message clair : sa priorité est de donner aux Spurs les moyens de rester compétitifs sur la durée. La marge financière dégagée pourrait permettre à San Antonio de conserver ses jeunes talents ou d'attirer de nouveaux renforts dans les années à venir.

Déjà considéré comme le visage de la franchise et l'un des meilleurs joueurs de la NBA malgré ses 22 ans, Victor Wembanyama confirme ainsi qu'il souhaite inscrire toute sa carrière dans le projet texan. Les Spurs, eux, verrouillent leur superstar jusqu'au début des années 2030 avec la certitude que leur reconstruction continuera de s'articuler autour du Français.