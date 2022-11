Russell Westbrook a impressionné (et contré !) Kevin Durant lors de la victoire des Lakers face aux Nets dimanche soir.

Malgré les résultats désastreux des Los Angeles Lakers, Russell Westbrook a retrouvé un rôle, une utilité et, semble-t-il, le plaisir de jouer au basket cette saison. L.A. a battu Brooklyn dimanche, avec à nouveau un Westbrook impactant en sortie de banc malgré une adresse chancelante (4/15). Ses 14 points et 12 passes ont été précieux et tout le monde a remarqué l'intensité avec laquelle il a de nouveau joué. Kevin Durant, son ancien coéquipier à Oklahoma City, était aux premières loges.

Il a notamment vu "Russ" le contrer par derrière alors qu'il s'apprêtait à shooter en fin de premier quart-temps. Si KD a pris sa revanche en le contrant lui-même un peu plus tard, la séquence a montré que Westbrook avait les crocs et l'envie de sortir les Lakers de la grisaille dans un registre pour lequel il est moins connu.

Russ blocks KD ✋🛑 pic.twitter.com/vq7u2OHYHG — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) November 14, 2022

Kevin Durant lui-même a souri au moment où les médias lui ont parlé de cette action et de la volonté de Russell Westbrook de briller face à lui.

"Il me fait ça à chaque fois. C'était déjà comme ça quand on avait 18 ou 19 ans. Dans ce rôle qui est le sien en ce moment, Russ arrive à avoir un impact sur le match de tellement de manières différentes. Ce soir il fait 12 passes, marque 14 points et a posé son empreinte sur le match. C'est toujours amusant de jouer contre lui, quel que soit le contexte. Entre nous, ça a toujours été comme ça".

Offensivement, malgré sa maladresse, Westbrook a tout de même été suffisamment agressif, à l'image de ce dunk dont on n'était plus sûr qu'il était capable en début de 4e quart-temps.

Le bilan des Lakers reste catastrophique (3-10), mais tout signal positif est bon à prendre pour le groupe de Darvin Ham.

