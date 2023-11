Yohan Rosso : psychologie de l’arbitre avec l’étoile française du sifflet

Entretien et discussion franche avec Yohan Rosso, le meilleur arbitre français, pour mieux comprendre le quotidien et la réflexion d'un "ref" de niveau mondial.

Les arbitres sont des acteurs majeurs de notre sport préféré, mais les connait-on vraiment ? Référence de l'arbitrage mondial, avec un paquet de matches de très haut niveau à son actif, notamment des finales de Coupe du monde, le Français Yohan Rosso s'est livré pour nous aider à mieux connaître et comprendre le rôle, la psychologie, les bonheurs et les difficultés dans le quotidien d'un arbitre de basket. Une plongée intéressante dans une profession dont peu connaissent les tenants et les aboutissants.