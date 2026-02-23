Zaccharie Risacher écarté du cinq, un mal pour un bien ?

Il y a des décisions qui, au-delà de l’aspect purement tactique, résonnent comme un signal. Celle prise par Quin Snyder face aux Brooklyn Nets appartient à cette catégorie. Pour la première fois de la saison, Zaccharie Risacher a été écarté du cinq majeur des Atlanta Hawks. Hormis deux rencontres lors de sa saison rookie, le n°1 de la Draft 2024 avait toujours été titularisé, malgré les critiques.

Cette mise sur le banc intervient dans une séquence délicate. Sur les sept derniers matches, Risacher n’affichait que 6,8 points de moyenne à 34% de réussite au tir. Des chiffres qui traduisent une baisse d’efficacité, mais aussi une perte d’impact perceptible dans le jeu. Moins affirmé dans ses attaques que la saison dernière, parfois en difficulté dans ses lectures, l’ailier français traverse une phase d’apprentissage plus rude que prévue.

Une deuxième saison mentalement dure

Le choix d’installer CJ McCollum dans le cinq de départ peut s’analyser comme un ajustement pragmatique : davantage de création, plus d’expérience d’entrée de match, une hiérarchie momentanément redessinée. Reste à savoir ce que cela signifie pour Zaccharie Risacher. Est-ce un moyen de le protéger, de lui offrir un cadre plus favorable pour se relancer ? Ou le reflet d’une confiance qui s’effrite ? Sur cette rencontre face à Brooklyn, l'international tricolore a marqué 7 points en 20 minutes à 3/7 au tir.

Sa deuxième saison NBA prend des allures d’épreuve mentale. À lui désormais de transformer ce recul apparent en étape de progression. Il ne fait aucun doute que le garçon a du talent et les qualités pour s'imposer en NBA. Peut-être fait-il partie de ces joueurs qui ont besoin d'un autre contexte pour s'épanouir et se débarrasser de l'étiquette encombrante de n°1 de Draft ? Il faudra surveiller à coup sûr son dossier pendant l'intersaison. A moins que celui de Quin Snyder ne soit d'abord traité par le front office si celui-ci continue de ne pas parvenir à ramener Atlanta en playoffs, avec ou sans Trae Young...