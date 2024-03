Zaccharie Risacher provoqué par un autre prospect de la Draft 2024

Zaccharie Risacher, annoncé comme possible 1st pick 2024, n'avait rien demandé, mais s'est quand même fait provoquer par son camarade de cuvée Matas Buzelis.

Matas Buzelis n'a pas froid aux yeux et ce n'est certainement pas l'annonce de la dissolution prochaine de la Team Ignite dont il fait partie qui va lui faire perdre confiance en ses moyens. L'Américano-Lituanien (il est né aux Etats-Unis de parents baltes, comme Domantas Sabonis), annoncé comme un top prospect de la Draft 2024, n'apprécie que moyennement d'être désormais derrière le Français Zaccharie Risacher dans toutes les Mock Drafts.

Les deux jeunes joueurs sont sur des postes similaires, avec pratiquement la même taille, tout en venant du même continent. Buzelis aimerait avoir l'opportunité de montrer au monde et plus particulièrement aux scouts, qu'il n'a rien à envier à l'ailier de Bourg-en-Bresse, évoqué comme possible 1st pick en juin prochain. Voici ce qu'il a lancé dans un entretien avec Basket News, qui lui a demandé s'il souhaitait avoir l'occasion de jouer face à Risacher lors d'un workout futur.

"Bien sûr que j'aimerais l'affronter en un-contre-un. Il n'a aucune envie de faire ça face à moi. Son agent ne le laissera pas le faire, je le sais. C'est une décision pour le business. J'ai l'avantage dans tous les domaines sur lui".

Plutôt audacieux pour un garçon indéniablement talentueux, mais qui n'a jusqu'ici affronté que des équipes de G-League, là où Zaccharie Risacher se frotte tous les weekends à des équipes au sein de l'un des meilleurs championnats d'Europe et qui dispute actuellement les demi-finales de l'Eurocup. La JL Bourg a d'ailleurs remporté son game 1 face au Besiktas mardi soir, avec 8 points et 4 rebonds pour Risacher.