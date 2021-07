Zach LaVine, son aveu sur les recrutements entre joueurs dans Team USA

Il ne s'agit pas d'un secret, plusieurs joueurs ont utilisé, par le passé, un tournoi avec Team USA pour en recruter d'autres. Encore cette année, il se dit qu'il y a de nombreuses discussions autour de Damian Lillard ou Kevin Love. Et Zach LaVine n'a pas forcément démenti...

Actuellement avec son pays pour préparer les Jeux Olympiques de Tokyo cet été, l'arrière des Chicago Bulls a insisté sur l'objectif commun de ce groupe : remporter la médaille d'or. Pour autant, l'ancien des Minnesota Timberwolves a reconnu quelques échanges en coulisses.

"Les joueurs restent des joueurs. Nous allons cohabiter et parler. Mais nous sommes ici dans un seul but, essayer de gagner la médaille d'or. Après, les choses qui découlent de ça - les amitiés, les coéquipiers -, ça vient ensuite. Mais vous savez très bien comment la NBA fonctionne. Les gens parlent, c'est une ligue de joueurs, donc nous savons comment les choses se passent. Si ça doit arriver, ça arrivera", a lancé Zach LaVine pour NBC Sports.

Il s'agit finalement d'un comportement humain. Certains joueurs vont se lier, autant sur et en dehors des parquets, sur ce tournoi international et ils pourraient avoir l'envie de se retrouver en NBA. Mais on peut compter sur Gregg Popovich pour insister sur l'essentiel : les JO.

