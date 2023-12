Zach LaVine : une blessure au milieu des rumeurs de transfert

Alors que les Chicago Bulls rencontrent des difficultés et que Zach LaVine est au cœur de rumeurs de transfert, l’arrière s’absentera des parquets pour un court intermède. La franchise a annoncé ce vendredi qu’il manquera une semaine de compétition en raison d’une douleur au pied droit.

Injury Update: Zach LaVine will be sidelined for one week with right foot soreness.

— Chicago Bulls (@chicagobulls) December 1, 2023