Zach LaVine et les Bulls, le jackpot va peut-être attendre…

Éligible à une prolongation, l'arrière des Chicago Bulls Zach LaVine pourrait patienter afin d'obtenir un deal plus intéressant.

Zach LaVine va se retrouver dans la dernière année de son contrat à 78 millions de dollars sur 4 ans. Un deal qui ne correspond plus du tout à ses performances. Car aux Chicago Bulls, l'arrière a réussi à s'imposer comme l'un des meilleurs joueurs de la NBA.

Devenu All-Star, l'ancien des Minnesota Timberwolves se retrouve éligible à une prolongation dès cet été. On parle d'un deal à 105 millions de dollars sur 4 ans actuellement. Mais encore une fois, LaVine peut avoir plus. Il devra simplement attendre sa Free Agency l'été prochain.

Malgré cette situation un peu floue, il a tenu à adresser un message rassurant sur son investissement à Chicago.

"Personnellement, j'essaie de laisser mon agent s'occuper de tout. Mais tant que ça se fait, je serai heureux. Evidemment, je veux être avec les Bulls et même si je n'ai pas envie m'impliquer dans tout, avec la Free Agency, je comprends les choses, avec le cap à gérer par rapport à ma prolongation. Donc, je veux que l'équipe soit bonne, mais je veux aussi qu'on prenne soin de moi. J'ai l'impression d'avoir fait du bien aux Bulls, et évidemment je veux être ici à long terme. Et je sens que je mérite ce que je reçois. Voici la situation. Nous allons régler ça quand il le faudra. Si c'est cette année, l'année prochaine, nous verrons ce qui se passe", a commenté Zach LaVine pour NBC Sports.

Pour s'assurer un joli contrat dès maintenant et potentiellement aider les Bulls, Zach LaVine peut négocier une prolongation sur cet été. Mais sur le papier, un accord à plus de 200 millions de dollars sur 5 ans l'an prochain reste l'hypothèse la plus crédible.

En tout cas, il existe une certitude : les deux camps ont l'envie d'une longue aventure ensemble.

