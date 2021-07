Zach LaVine et Chicago sur la même longueur d’ondes ?

Devenu All-Star, Zach LaVine sera free agent l'été prochain. Mais il est également possible qu'il prolonge rapidement aux Bulls.

Arrivé en 2017 à Chicago, Zach LaVine est devenu depuis un vrai joueur NBA. Raillé par Sam Mitchell pour son manque de QI basket et de fondamentaux il y a quelques années, l'arrière est depuis devenu l'un des meilleurs scoreurs de la ligue. All-Star cette saison, il ne cesse de progresser individuellement. En revanche collectivement...

Le constat est froid, Zach LaVine n'a encore jamais disputé les playoffs depuis son arrivée en NBA. Il est donc temps que ça change. Les Bulls ont fait venir Nikola Vucevic l'hiver dernier pour l'épauler. Très clairement, l'équipe a largement de quoi se positionner comme un candidat à la post-season l'an prochain. Encore faut-il que le front office ne soit pas perturbé par l'avenir de leur franchise player.

Car il y a bien ce gros dossier à régler, la prolongation de Zach LaVine. Le joueur sera free agent l'été prochain, et peut prétendre évidemment au maximum possible. Présent aux JO de Tokyo avec Team USA, l'ancien vainqueur du concours de dunks a abordé ce sujet avec confiance, et ce malgré des rumeurs qui indiquaient le contraire.

"Ça va dans le bon sens. Nous allons discuter assez rapidement et voir ce qui arrive."

Voilà qui va rassurer les fans des Bulls. D'autant plus qu'une expérience avec Team USA est toujours bénéfique pour un joueur qui n'a jamais connu de compétition internationale. Reste maintenant à rassurer LaVine en l'entourant au mieux à court voir à moyen terme.