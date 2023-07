Zion parle de la difficulté des régimes et reconnait des erreurs

Zion Williamson a fait une apparition surprise dans le podcast de Gilbert Arenas en direct de Las Vegas pour la Summer League. Accueilli sans langue de bois par l'Agent Zero et ses camarades, le joueur des New Orleans Pelicans n'a pas esquivé une question sur son poids et sur la difficulté de faire un régime pour être en mesure de reprendre le cours des choses.

"A 20 ans, 22 ans, tu as l'impression d'avoir tout l'argent du monde et les régimes sont difficiles, c'est vrai. J'essaye de m'entourer de gens pleins de sagesse et plus vieux, même s'ils n'aimeraient pas que je dise qu'ils le sont (rires). Quand tu es jeune, tu as l'impression que rien ne peut te stopper et il y a toujours des gens qui te disent ce que tu devrais faire ou non. J'en suis à un point où je repense à qui m'a vraiment donné des conseils sages. Au final, les gens ont le droit d'avoir leur opinion et je respecte l'honnêteté brutale. Je préfère ça que d'être enrobé de compliments.

En ce qui concerne le régime, je m'attache chaque été à faire ce qu'il faut pour avoir l'air bien, mais je cherche à me concentrer sur la stabilité maintenant, pour me permettre de rester longtemps sur le terrain plutôt que de perdre quelques kilos mais ne pas pouvoir maintenir le poids".

Zion Williamson veut aussi faire comprendre aux gens que le premier frustré par ses absences à trop longue durée depuis le début de sa carrière... c'est lui. Et qu'il entend bien y remédier.

"Je suis un joueur de basket. A chaque fois que je suis sur le côté, en train de regarder mes coéquipiers perdre, j'enrage parce que je sais que si j'étais là je pourrais changer le résultat. Que les gens le croient ou non, je suis touché par tout ça. Je veux qu'ils sachent que ma seule envie c'est de jouer au basket et d'être sur le terrain avec les autres. Personne n'a envie de rester sur le côté en détente.

Il y a beaucoup de choses que j'aurais pu mieux faire et je suis en train de réparer ces erreurs".

Victor Wembanyama ne va pas prendre trop de masse et c’est mieux comme ça