L’attitude étrange de Zion Williamson sur son rôle aux Pelicans

On s'est souvent demandé si Zion Williamson se sentait vraiment heureux aux New Orleans Pelicans, parfois en poussant la narrative selon laquelle il devrait peut-être jouer ailleurs. Mais dans le fond, seul lui sait vraiment ce qu'il veut et peut-être qu'il a essentiellement été frustré par ses blessures et par les résultats de l'équipe que par la franchise et ses dirigeants. Toujours est-il que le joueur donne parfois lui-même du poids aux rumeurs en affichant un attitude assez troublante. Comme lorsqu'il a été questionné sur son rôle en attaque.

Zion Williamson doesn't look too happy: "I'm trying my best to buy in right now." pic.twitter.com/uyzuDRAe8M — HoopsHype (@hoopshype) November 13, 2023

"L’an passé on a fait une réunion d’équipe et on a pointé du doigt certaines choses que je peux mieux faire, notamment en ce qui concerne mon adhésion au programme. A l’heure actuelle, c'est difficile. Je suis un peu en retrait en ce moment. Je fais confiance au processus. J'essaie de faire de mon mieux pour adhérer au programme", confie le joueur (traduction par Basket Infos).

Plus que les mots, c'est son langage corporel qui n'incite pas à l'optimisme. Bon courage à Willie Green et aux Pelicans. Ils ont besoin d'un Zion Williamson dominant pour franchir un cap. Et ça se fait attendre, même s'il vient évidemment tout juste de reprendre la compétition après de nombreuses blessures.