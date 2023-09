Zion Williamson a l’air en forme, pourvu que ça dure !

La saison NBA 2023-2024 ne débute que le 24 octobre donc dans un mois et 20 jours. On a appris à se méfier de la forme physique affichée par les uns et des workouts effectués par les autres, tant ils ne révèlent pas forcément la vérité d'une entame de saison. Pour certains cas particuliers, on a quand même envie de voir des signaux positifs. Zion Williamson lutte avec sa santé et sa condition physique depuis ses débuts en NBA et on désespère un peu de le voir revenir en pleine forme, avec la capacité d'enchainer les matches au niveau All-Star auquel il a déjà évolué.

Les dernières images de l'intérieur des New Orleans Pelicans, relayées par Will Guillory de The Athletic, montrent un Zion en plein travail, maillot du PSG sur le dos (bon, ça ce n'est pas un gage de réussite...) et visiblement aminci par rapport à ses dernières apparitions publiques.

"J'ai entendu de bonnes choses au sujet du travail que Zion Williamson a fait cet été. On m'a dit qu'il était vraiment concentré sur le fait que son corps doit être préparé pour une saison au long cours. Je pense qu'il va revenir avec une énorme motivation", a tweeté Guillory.

Been hearing good things about the work Zion's putting in this summer. Was told he's been really focused on making sure his body is prepared for a long season. Think he's gonna come in with a chip on his shoulder. pic.twitter.com/m1bkf4bhyc — Will Guillory (@WillGuillory) September 1, 2023

La NBA se porterait forcément mieux avec un Zion Williamson débarrassé de ses problèmes. On ne peut donc que souhaiter qu'il s'agisse d'un véritable indice sur ce que l'ancien Dukie sera capable de montrer cet automne et, espérons-le, jusqu'à l'été prochain. Pour rappel, Zion n'a joué que 29 matches la saison dernière et 114 en tout depuis sa Draft en première position en 2019.

Zion Williamson : la hype est-elle morte ?