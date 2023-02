Zion Williamson rechute, plusieurs semaines d’absence

Alors qu’il s’entraînait pour reprendre la compétition, Zion Williamson a aggravé sa blessure aux ischios et il va être absent un long moment.

On savait déjà qu’il n’y aurait pas de Zion Williamson au prochain All-Star Game. On apprend désormais que l’intérieur des New Orleans Pelicans va encore manquer de nombreuses semaines de compétition. La franchise de Louisiane a annoncé que son joueur majeur a aggravé sa blessure aux ischios alors qu’il essayait de faire son retour sur les parquets.

« On pense qu’il va manquer plusieurs semaines après le All-Star Weekend », avoue le GM David Griffin. « Il est clair qu’il vit mal cette rechute. Malheureusement c’est une blessure qui présente de fortes chances de se répéter. Il n’a rien fait de mal, il était très appliqué tout au long du processus. »

Zion Williamson va devoir rester solide mentalement. On peut effectivement imaginer sa frustration. Il n’a joué que 29 matches cette saison, compilant 26 points et 7 rebonds tout en étant l’un des acteurs majeurs d’une équipe des Pelicans redoutable quand il est là. Mais il n’a plus foulé les terrains depuis le 2 janvier dernier.

L’équipe va donc devoir faire sans lui. Elle est passée du podium à la septième place en son absence. Elle se retrouve dans une situation délicate puisque de nombreuses équipes de la Conférence Ouest ambitionnent de se qualifier dans le top-10 et plusieurs se sont renforcés le soir de la deadline.

Zion Williamson n’a joué que 114 matches sur 283 possibles depuis son arrivée en NBA.