Zion Williamson fait beaucoup parler de lui en ce moment. Toujours coincé à l'infirmerie, le jeune talent des New Orleans Pelicans se retrouve au cœur de l'actualité pour son comportement. Ainsi, ces derniers jours, on a appris que l'intérieur n'a pas contacté CJ McCollum au moment de son arrivée en Louisiane.

Et ensuite, son ex-partenaire JJ Redick a lâché ses vérités sur son comportement au sein d'un groupe. Depuis, des débats existent concernant son investissement en interne chez les Pelicans. Ancien coach de la franchise, Stan Van Gundy a donné son avis sur ce sujet.

"L'intervention de JJ m'a surpris. Car je sais pertinemment que JJ l'aime beaucoup. Zion peut parfois se montrer détaché. Quand il joue, je ne l'ai pas trouvé détaché du tout l'année dernière. Mais quand il ne joue pas - peu importe la raison - je pense qu'il veut juste être tout seul.

Je pense qu'il n'aime pas ne pas jouer, du coup il veut s'isoler et se préparer. C'est une grande partie du problème. Et à ce moment-là, tout ce qu'il veut, c'est revenir et jouer pour se reconnecter avec les autres.

Je me sens mal pour lui, honnêtement, je pense qu'il a fait l'objet de beaucoup de critiques sur son incapacité à rester en bonne santé et à jouer. Et maintenant sur le fait d'être attaché puis détaché. Il a reçu beaucoup de critiques", a regretté Stan Van Gundy pour The Dan LeBatard Show.