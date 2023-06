Zion Williamson, les rumeurs d’un trade totalement démontées !

Depuis plusieurs jours, Zion Williamson fait l'objet de nombreuses rumeurs. Il a ainsi été révélé que les New Orleans Pelicans ont déjà pensé à l'échanger par le passé. Et avec la volonté de la franchise de Louisiane de monter dans la hiérarchie à la Draft NBA pour Scoot Henderson, l'intérieur représente un cas à surveiller.

A quel point ? Pas énormément si on en croit le journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski. De son côté, l'insider le mieux informé de la NBA ne croit absolument pas à un mouvement du jeune talent de 22 ans sur cette intersaison.

"Bien évidemment dans cette Ligue, on ne peut jamais rien exclure. Mais par contre, je peux tout de même dire que je me montrerais vraiment vraiment surpris si Zion Williamson ne se trouvait pas dans l'effectif de New Orleans pour le coup d'envoi de la saison", a lancé Wojnarowski pour le média The Ryen Russillo Podcast.

Malgré le récent départ de Teresa Wheatherspoon, charge du développement des joueurs et proche de Williamson, un trade de la star ne semble donc pas d'actualité. En même temps, New Orleans a le temps pour gérer ce dossier.

Pour rappel, Zion Williamson se trouve sous contrat jusqu'en 2028.

Quel avenir pour Zion Williamson aux Pelicans ?