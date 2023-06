Zion Williamson, les Pelicans vraiment prêts à l’échanger ?

Les New Orleans Pelicans pourraient vivre une intersaison animée. Sur cette Draft NBA, la franchise de Louisiane apprécie énormément le profil de Scoot Henderson. Au point d'envisager un trade pour grimper dans la hiérarchie. Et de potentiellement sacrifier Zion Williamson ?

On le sait, l'avenir de l'intérieur semble désormais plus incertain. Les Pelicans ont déjà pensé à l'échanger par le passé et son nom pourrait revenir sur la table. En tout cas, le journaliste de The Athletic Shams Charania n'écarte pas cette option.

"On m'a dit que les Pelicans s'intéressaient à Scoot Henderson. Ils veulent Scoot Henderson lors de cette Draft. Ils ont des conversations avec les Hornets pour obtenir le #2 pick. La question est de savoir comment l'échange peut fonctionner.

Est-ce que les Pelicans envisagent sérieusement de transférer Williamson ? Est-ce qu'ils bougeraient donc Williamson ? Ce sont les grandes questions", a ainsi reconnu l'insider.

Les Pelicans sont-ils, à ce point, résignés avec Zion Williamson ? En bonne santé, il reste un joueur capable de représenter le futur de cette formation. Mais il y a effectivement de gros doutes sur son physique, et même son comportement.

En tout cas, la question de son trade se pose clairement. Et il s'agit déjà d'une évolution notable...

Quel avenir pour Zion Williamson aux Pelicans ?