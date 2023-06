Les New Orleans Pelicans seraient archi chauds pour récupérer Scoot Henderson. Une bonne opportunité pour les Blazers et les Hornets ?

Si - c’est écrit - la Draft NBA 2023 consacrera Victor Wembanyama, Scoot Henderson pensait récemment pouvoir lui ravir la première place. Pourtant, ses dernières semaines, la cote de Brandon Miller a flambé et Henderson pourrait même tomber à la troisième place.

Quoi qu’il en soit, les deux équipes ayant les picks #2 et #3 ont toutes les deux déjà un All-Star en place. De quoi faire de Scoot Henderson une cible de choix pour autres équipes. Bien lotis au poste 1, les Hornets et les Blazers pourraient en effet vouloir recruter du lourd en échange de leur choix à cette Draft NBA.

Et une équipe serait clairement candidate à un trade up pour acquérir le gros talent des G-League Ignite. Selon Shams Charania, les New Orleans Pelicans seraient très chauds sur le dossier.

Western Conference playoff contender seriously pursuing a top 2-3 pick in this month’s NBA Draft, with eyes on point guard Scoot Henderson: pic.twitter.com/UFCs9VEU7Q — Shams Charania (@ShamsCharania) June 12, 2023

Les Pelicans ont actuellement le 14ème choix dans cette Draft 2023. Ils disposent également de nombreux choix futurs accumulés au travers de plusieurs deals. Est-ce que ce serait suffisant pour récupérer le deuxième ou le troisième choix ?

New Orleans pourrait choisir une autre voix, étant donné leur masse salariale qui les place au bord de la luxury tax pour la saison prochaine. Outre des jeunes (Herb Jones, Trey Murphy ou Jose Alvarado) qui risquent de leur coûter dans les années à venir s’ils veulent les conserver, ils ont aussi trois joueurs au max ou presque. Zion Williamson, Brandon Ingram et C.J. McCollum plombent déjà pas mal leurs finances.

Remplacer un de ses gros contrats par un contrat rookie leur ferait du bien financièrement. Et leur permettrait de reconstruire sportivement. Les Charlotte Hornets et les Portland Trail Blazers, de leur côté, aimeraient se renforcer avec un ailier de gros niveau. L’une des deux équipes prendra probablement Brandon Miller, mais sera-t-il aussi fort que Brandon Ingram ou Zion Williamson ?

Prenons le cas de Brandon Ingram (en admettant que la valeur de Zion ait chuté à cause de ses absences et de son comportement). A 25 ans, l’ancien Laker pourrait constituer un duo qui aurait de belles années devant lui avec LaMelo Ball. A Portland, il constituerait une recrue de choix pour satisfaire Damian Lillard et aider les Blazers à franchir un cap.

