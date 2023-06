On ne veut pas inquiéter les fans des New Orleans Pelicans plus que de raison au sujet de Zion Williamson, mais on est quand même obligé d'évoquer ce qui s'est passé cette semaine dans le staff de Willie Green. Alors que des rumeurs font état de la possible disponibilité de Zion pour un trade, Shams Charania de The Athletic relaye un départ tout sauf anodin. Teresa Wheatherspoon, l'ancienne star WNBA qui avait rejoint les Pelicans en 2020, quitte la franchise avec effet immédiat.

En charge du développement des joueurs, l'ex-joueuse de New York avait joué un rôle essentiel dans le retour à la compétition de Zion Williamson, qui la considère comme une confidente. Voici ce qu'avait expliqué Zion à son sujet.

"La saison dernière, on a eu un moment particulier. J'étais en train de partir de la salle et elle m'a demandé si j'allais bien. D'habitude, je réponds que ça va et je rentre chez moi. Mais je fais tellement confiance à T-Spoon que je me suis ouvert à elle. Je lui ai dit que non, ça n'allait pas. Je n'allais pas bien.

Sa première réponse, elle ne l'a pas faite avec des mots. Elle a pleuré pour moi. Littéralement. Je me suis rendu compte que j'avais quelqu'un de spécial qui se souciait de moi. Et c'est un sentiment réciproque. C'est ma grande soeur. Elle a été présente pour moi. Elle est restée en contact avec moi pendant toute l'intersaison. Notre lien est particulier. Elle m'a sauvé de bien des dépressions. Elle n'avait pas à faire ça, mais elle l'a fait".

Teresa Weatherspoon avait refusé d'autres opportunités en NBA pour rester avec les Pelicans ces deux dernières saisons. Elle a notamment fait partie des rares femmes à avoir postulé et décroché des entretiens pour un poste de head coach dans la ligue. Nul doute qu'elle saura rebondir, que ce soit dans un autre staff NBA ou, à l'image de son ancienne coéquipière à New York Becky Hammon, du côté de la WNBA.

Reste à savoir comment Zion Williamson a accueilli la nouvelle et s'il y a un lien avec les tractations autour d'un éventuel trade du jeune All-Star.

T-Spoon, la femme qui a peut-être sauvé la carrière de Zion Williamson