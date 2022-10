Zion Williamson se paie les “docteurs de Twitter” !

Lassé par les réactions sur Twitter à son sujet, l'intérieur des New Orleans Pelicans Zion Williamson a ironisé devant les médias.

Avant le début de la saison régulière, Zion Williamson s'est fait une petite frayeur. Après un exercice 2021-2022 blanc, l'intérieur des New Orleans Pelicans s'est foulé la cheville. Et immédiatement, les réactions ont été nombreuses sur les réseaux sociaux.

Avec sa fragilité physique, le jeune talent se retrouve sous le feu des projecteurs. Et forcément, après une période difficile sur le plan mental, le natif de Salisbury commence à être lassé par cette situation.

En conférence de presse, Williamson a piqué "les docteurs de Twitter".

"Personnellement, je me sens bien. Twitter a déjà fait son truc... Ils sont apparemment tous des docteurs. Je vais bien, je vais suivre les ordres du staff médical. Est-ce que ça m'énerve ? Je crois qu'il faut regarder par rapport à mes propos lors du Media Day. Tu dois apprendre que le monde est tout simplement comme ça. Je ne peux rien faire pour changer ça. Le monde fonctionne de cette manière. Je vais rester avec les gens qui se soucient de moi, avec l'équipe et continuer à avancer avec eux", a confié Zion Williamson.

Depuis ses débuts, le prodige des Pelicans doit composer avec une énorme pression sur ses épaules. Et avec le temps (et ses blessures), son cas fait toujours autant parler. Pour parvenir à se relancer, Zion Williamson va devoir se montrer costaud physiquement et mentalement.

5 raisons de croire en Zion et New Orleans cette saison