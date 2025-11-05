Zion Williamson encore sur la touche… les Pelicans sont déprimants

Victime d’une déchirure des ischios, Zion Williamson sera absent au moins dix jours. Un coup dur pour sa franchise.

C’est censé être une belle soirée pour les New Orleans Pelicans. La franchise de Louisiane vient effectivement de gagner son tout premier match en battant les Charlotte Hornets (116-112) avec notamment 62 points venus du banc. Dont 18 de José Alvarado, auteur du game winner derrière l’arc.

L’équipe de Willie Green met donc fin à sa série de 6 défaites de suite pour commencer la saison. Malgré ça, difficile de ne pas grincer des dents après la nouvelle blessure de Zion Williamson.

L’ancien premier tour de draft n’a pas joué la nuit dernière. Il ne jouera pas les prochains matches non plus. Et pour cause, il s’est fait mal aux ischios et sera absent 7 à 10 jours...

Une blessure récurrente chez lui puisqu’il a manqué des rencontres lors des quatre dernières saisons en raison de douleurs aux ischios. C’est malheureusement une constante chez l’intérieur All-Star, qui joue en moyenne 35 matches par exercice.

Zion Williamson a tout de même lâché un gros poster sur Victor Wembanyama

Comment les Pelicans peuvent faire preuve de régularité avec une star aussi souvent absente ? Zion Williamson brille à chaque fois qu’il est là et il est d’ailleurs le meilleur marqueur, rebondeur et passeur de son équipe cette saison.

Le problème, c’est qu’il n’est pas souvent là justement. Et New Orleans ne peut même pas se permettre de tanker puisque la franchise ne dispose pas de son propre tour de draft en 2026... Elle occupe pour l’instant la dernière place de la Conférence Est.