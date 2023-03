Zion Williamson reviendra-t-il avant la fin de la saison régulière ?

Le départ était impressionnant, mais les Pelicans semblent à bout de souffle pour la dernière ligne droite. Il ne reste plus que 10 matches de saison régulière à la franchise, et Zion Williamson est toujours bloqué à l’infirmerie. Pourtant, New Orleans espère encore retrouver sa star avant la fin de l’exercice, d’après Shams Charania de The Athletic.

Le staff médical réévaluera l’ailier dans la semaine pour sa blessure aux ischiojambiers et un soupçon d’optimisme gagne la Louisiane. Certes, Williamson n’a pas recommencé à s’entraîner avec contact — ce qui constitue généralement la dernière étape avant le retour d’un joueur. Mais il a tout de même repris la course et le tir, ce qui reste un signe encourageant.

Lorsqu’il est sur le terrain, le premier choix de la draft 2019 a un impact phénoménal sur son équipe. Avec 26 points, 7 rebonds et 4,6 passes décisives de moyenne, à 60,8 % au shoot, Zion Williamson avait commencé la saison de la meilleure des manières. Il avait d’ailleurs gagné sa place en tant que titulaire au All-Star Game avant sa blessure. Le problème, c’est qu’il n’a pu disputer que 29 matches depuis le début de l’exercice.

Naturellement, sans lui, les Pelicans battent de l’aile. Ils affichent un bilan de 18-25 en son absence, contre 17-12 en sa présence. Ils se retrouvent ainsi en 12e position de la Conférnce Ouest aujourd’hui, loin d’une qualification garantie en playoffs ou même au play-in.

Si la franchise parvient à décrocher leur ticket pour la postseason, difficile de l’imaginer faire quoi que ce soit sans Zion Williamson. Mais le plus important, pour New Orleans, sera de s’assurer de garder son colosse en forme. Car si sa santé reste si fragile, c’est sans doute plus qu’une saison qui est en péril.

