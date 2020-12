Deux matches au programme de la nuit pour le début de la saison NBA 2020-2021. On vous dit ce qui nous intrigue le plus.

La saison NBA démarre cette nuit avec deux superbes affiches : Brooklyn-Golden State à 1h et Clippers-Lakers à 4h. Il n'y a que quelques semaines que l'on est sevrés de NBA, mais on a déjà hâte de voir ces quatre équipes en action. Voilà ce que l'on attend le plus de ces matches et ce qui nous intrigue le plus.

Brooklyn vs Golden State

Le retour de Kevin Durant

Avant de se blesser gravement lors des Finales 2019, Kevin Durant était assez clairement le n°1 de la ligue. On peut dire ce que l'on veut sur le côté couard de son choix de rejoindre les Golden State Warriors, KD y a décroché deux titres NBA, mais aussi deux titres de MVP des Finales jusqu'à ce qu'il ne soit lâché par son corps.

Le voilà aujourd'hui aux Brooklyn Nets, pour le deuxième vrai gros choix de sa carrière. Le dernier match de Kevin Durant remonte à juin 2019. Après un an et demi loin des parquets, on a envie de le revoir dans une rencontre officielle. Steve Nash l'estime déjà autour de 90% au niveau de sa condition et de ce qu'il est capable de faire.

On sait qu'historiquement les joueurs ne reviennent pas franchement bien d'une rupture du tendon d'Achille. S'il a suivi la saison WNBA, "KD" a pu constater que Breanna Stewart, MVP de la ligue avant de se faire la même blessure en 2018, est revenu au moins aussi forte en 2020 dans la bulle et a décroché le titre avec Seattle en affichant un niveau sidérant. C'est tout le mal que l'on souhaite à Kevin Durant.

Le retour de KD... contre Golden State

"KD" sera-t-il perturbé par le contexte ? On se souvient qu'il avait plutôt très correctement géré les retrouvailles avec OKC à l'époque malgré l'ambiance infernale et ses anciens coéquipiers prêts à lui rentrer dedans. Il n'en sera rien cette fois. Draymond Green est absent, Klay Thompson out pour la saison et Stephen Curry n'est pas du genre à se lancer dans une vendetta. Kevin Durant a quitté les Warriors en relativement bons termes et avec le sentiment du devoir accompli. Sauf surprise, ce sera plutôt détendu cette nuit.

Le retour de KD... avec Kyrie

On parlait de KD, mais cette saison va aussi être cruciale pour Kyrie Irving et sa legacy en NBA. Peut-il réellement marcher en tandem et accepter de partager une lumière qu'il n'a de toute façon dispersé que de manière trop inconstante ? Pour la première fois de sa carrière, il a choisi sa destination et le partenaire avec lequel faire le voyage.

Sur le plan technique, des questions se posent clairement en termes d'utilisation du ballon et de méthode. Ce live Instagram où les deux hommes évoquent les négociations entre eux pour le nombre de post up, de tirs par match et autres était un peu lunaire et Kyrie semblait d'ailleurs prêt à re-négocier tout ça...

La première de Steve Nash

Voir Steve Nash en costard en train de donner des consignes, avec Mike D'Antoni, Amar'e Stoudemire et d'autres comme assistants, on va quand même mettre quelques minutes à réaliser que c'est réel. Enfin, on nous aurait dit qu'il coacherait les Nets de Kyrie et KD il y a même seulement un an, on aurait été franchement sceptiques...

Ce premier match contre Golden State, une équipe au sein de laquelle il a prodigué quelques conseils il y a quelques années, permettra déjà un peu de voir ce que le Canadien veut mettre en place en termes d'identité de jeu.

Curry en beast mode ou en facilitateur ?

Draymond Green est forfait pour le premier match et Klay Thompson pour la saison. Stephen Curry, affublé d'une nouvelle coupe de cheveux, va devoir piloter un cinq avec Andrew Wiggins, la nouvelle recrue Kelly Oubre et probablement Eric Paschall et Kevon Looney. Contre une équipe bien armée, le premier match du double MVP pourrait bien donner le ton de sa saison.

Est-ce que le Baby Faced Assassin peut faire surperformer cette équipe en activant le mode monstre ? Ou va-t-il se contenter d'impliquer tout le monde pour que l'identité du jeu qui a fait la réussite de Golden State reste intacte ?

Lakers vs Clippers : quelle sera la meilleure équipe de Los Angeles en 2021 ?

Lakers vs Clippers

Montrezl Harrell va chercher le revenge game

Recruter Montrezl Harrell sur un deal aussi favorable en le piquant au voisin et rival est un coup de maître de la part des Lakers. Mais pour l'heure, l'aigreur semble être davantage du côté du joueur que de celui de son ancienne franchise. Le 6e homme de l'année en titre a accueilli le contrat juteux signé par Luke Kennard avec les Clippers avec stupéfaction. C'est sans doute ce qu'il espérait obtenir de la part de son ex-employeur et il a plusieurs fois laissé entendre que les Clippers n'avaient jamais vraiment voulu de lui.

Avec LeBron et AD en manque de rythme et sans doute obligés de limiter leurs minutes dans ce premier match officiel, on peut imaginer un fort apport du banc des Lakers et de son représentant le plus clinquant. Il y a fort à parier que ça aboie pas mal sur le terrain entre Harrell et ses anciens coéquipiers, avec une envie évidente du premier de noircir la feuille comme il se doit.

Quid de Kyle Kuzma ?

Le contrat signé cette semaine par Kyle Kuzma semble plutôt bon pour les deux parties, compte-tenu du scepticisme de la fanbase au sujet du joueur. Mais Kuzma va désormais pouvoir oeuvrer pour montrer que lorsqu'il entrera sur la free agency à 28 ans, il vaudra bien plus que le montant pour lequel il vient de signer.

On peut se demander, dans cette nouvelle configuration et avec un effectif assez deep, ce qu'il en sera de son utilisation par Frank Vogel. Dans un gros match ce derby, son temps de jeu et son rôle seront normalement de bons indicateurs. Pour le moment, cette prolongation de contrat n'aide pas vraiment à savoir exactement ce que le front office pense de lui.

Les "vieux" Lakers auront-ils du jus ?

L'arrivée de Marc Gasol est un boost clair en termes d'expérience, de leadership et d'intelligence de jeu. Sur le physique, on attend justement de voir si l'un des anciens du groupe, au même titre que LeBron James, aura bien encaissé l'intersaison courte et la préparation condensée. LeBron a plusieurs fois fait comprendre que cette reprise prématurée ne l'arrange pas du tout tant sa préparation physique est longue et calibrée. Il faudra observer quel temps de jeu pourra leur donner Frank Vogel et dans quels line up on les verra le plus.

Kawhi utilisé "à la MJ et Kobe" ?

En début de semaine, Tyronn Lue a révélé qu'en accord avec Kawhi Leonard, il avait décidé d'utiliser des variantes de l'attaque en triangle sur son playbook de cette saison. Kawhi y tiendrait le même rôle que Michael Jordan et Kobe Bryant dans les deux occurrences les plus efficaces du triangle en NBA. Le MVP des Finales NBA 2019 était apparemment demandeur et convaincu de pouvoir y parvenir. On en aura peut-être un aperçu dès cette nuit.

Nicolas Batum à la relance

Les Clippers voulaient VRAIMENT Nicolas Batum et ont même demandé à Kawhi Leonard, Paul George et toute la clique de téléphoner au Français pour lui demander de venir. "Batman" n'a plus eu cette adrénaline de la compétition depuis un certain temps et on a hâte de voir ce qu'il donnera dès ce premier match, vraisemblablement dans le cinq. Peut-il encore être cet excellent créateur et défenseur en NBA ? Les Clippers l'espèrent.