Flagrantes, vilains gestes et insultes : ça chauffe de plus en plus entre Gordon et Lowry

Oh, oh. Ça va finir par chauffer sévèrement entre Aaron Gordon et Kyle Lowry. Après une première brouille dans la bulle, les deux hommes se retrouvaient hier soir pour un duel 100% floridien entre le Orlando Magic et les… Toronto Raptors, relocalisés à Tampa Bay cette saison. Un match remporté par les Dinos mais marqué par le vilain geste de Gordon envers Lowry.

These two have history. Aaron Gordon got called for a flagrant foul on this play against Lowry. pic.twitter.com/6nREiUuxjr — Bleacher Report (@BleacherReport) February 1, 2021

Avant de nous pencher plus en détails sur cette charge de taureau qui envoyé valser le meneur des Raptors, petit rappel des faits. Revenons dans la bulle. Avec un premier duel entre Orlando et Toronto. Alors qu’Aaron Gordon s’apprête à monter au dunk, Kyle Lowry lui coupe la route pour lui coller une manchette dans la gorge. Là encore un geste dangereux.

L’ailier du Magic n’a évidemment pas apprécié. Les deux hommes échangent alors quelques mots. Parmi ceux audibles (ben oui, il n’y avait pas de public) un classique « tu es une salope » adressé au vétéran. Considéré comme un dur à cuire, Lowry s’est contenté de donner son numéro de chambre comme réponse. Histoire qu’ils règlent leurs comptes. Ils ne l’ont évidemment pas fait (et heureusement !).

Aaron Gordon s’est donc fait vengeance avec ce coup d’épaule en pleine tronche hier soir. Il a d’ailleurs écopé d’une flagrante – complètement justifiée. Il voulait faire payer Kyle Lowry. Mais peut-être pas seulement pour sa faute honteuse à Disney. Parce que sur l’action précédente, alors que le Magic était en attaque, le All-Star des Raptors a lui aussi mis un coup au moment de box-out pour le rebond.

Aaron Gordon felt pain in his knee after hyperextending it following contact on this “play” by Kyle Lowry. He went to the locker room to be evaluated by medical staff, but has now returned to the game. https://t.co/6Ts4M9sU7x — Dan Savage (@Dan_Savage) February 1, 2021

Un écran-retard très musclé. Ça joue ? Regardez plutôt sous cet angle.

For people saying it was a box out. Watch the other angle.https://t.co/e8GQFX8Dub — Luke Jalil (@LukeJalil) February 1, 2021

Selon l’interprétation, ça peut quand même ressembler à un geste dangereux, un de plus. En tout cas, Lowry était sonné après s’être mangé Gordon à pleine vitesse. Mais une fois relevé, il a directement averti Terrence Ross, son ancien coéquipier désormais à Orlando :

« Je vais le défoncer. »

Aaron Gordon vs Kyle Lowry in 4 parts pic.twitter.com/QDXZGsBKxk — NBA Central (@TheNBACentral) February 1, 2021

Il va peut-être falloir que la NBA intervienne avant qu’ils se croisent à nouveau.

CQFR : Nikola Jokic superstar, énorme choke des Nets