Aaron Gordon pour former un jeune trio aux Timberwolves ?

On ne compte plus les rumeurs au sujet d’Aaron Gordon depuis deux ans. Un peu comme Pau Gasol à une époque. Ou Kevin Love. C’est LE joueur dont le nom circule constamment dans le flot des spéculations, quelle que soit l’année ou ses performances. Et cette fois-ci, le jeune homme finira peut-être par être transféré…

Selon Darren Wolfson, insider du Minnesota, les Timberwolves pourraient s’intéresser une nouvelle fois à Aaron Gordon. Ils avaient déjà entamé des discussions avec les dirigeants du Magic en février dernier, lors de la deadline.

« L’intérêt des Wolves est toujours le même », prévient le journaliste.

Il se trouve qu’Orlando cherchait justement à remonter dans l’ordre de la draft. Et Minny dispose du premier choix… mais jamais les loups ne céderont cet asset en échange de Gordon. En revanche, ils peuvent éventuellement transférer leur deuxième pick, le numéro 17 (obtenu via Brooklyn) ainsi qu'un joueur au contrat expirant. Par exemple James Johnson.

Le Magic disposerait alors des choix 15 et 17 pour éventuellement tenter de les refourguer à une équipe mieux placée. Tout en faisant des économies sur les saisons à venir puisque le contrat de Aaron Gordon court jusqu'en 2022.

Le joueur 25 ans, tournait à 14 points, 7 rebonds et presque 4 passes de moyenne l’an dernier. Il n’a jamais vraiment explosé mais le quatrième choix de la draft 2014 peut être un complément intéressant autour de Karl-Anthony Towns et D’Angelo Russell. Les trois ont plus ou moins le même âge et leur profil se mélangent bien en théorie.

Les Wolves s’intéresseraient aussi à Jrue Holiday, même si un trade du meneur vers Minneapolis semble moins probable.

