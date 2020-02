Adam Silver pousse pour l’arrivée de Masai Ujiri aux New York Knicks ?

A la recherche d'un nouveau président, les New York Knicks ciblent Masai Ujiri et le patron de la NBA Adam Silver serait favorable à cette idée.

Mardi, les New York Knicks ont décidé de virer Steve Mills de son poste de président. Une décision avec un timing étonnant à quelques heures de la deadline des trades. Mais en réalité, le départ de Mills était dans les tuyaux depuis plusieurs mois. Pour lui succèder, le propriétaire des Knicks James Dolan dispose d'un rêve fou : Masai Ujiri. Grand artisan du succès des Toronto Raptors en 2019, le natif de Bournemouth est considéré comme l'un des meilleurs dirigeants de la NBA. Et sur ce dossier, les Knicks pourraient recevoir l'aide du patron de la NBA Adam Silver ! En effet, selon le journaliste du New York Post Marc Stein, le commissioner pousse pour l'arrivée d'Ujiri à New York afin de redresser cette équipe.

Les Knicks sont l'un des plus gros marchés de la NBA et Silver a tout intérêt de voir cette franchise performante. Et par le passé, il a déjà influencé les Philadelphia Sixers afin de nommer Jerry Colangelo et lâcher Sam Hinkie. Peut-il faire la même chose à New York ? Officiellement, un porte-parole de la NBA a bien évidemment démenti. Car une telle manœuvre d'Adam Silver poserait un problème, notamment avec les Raptors, l'équipe actuelle de Masai Ujiri. Puis honnêtement, on imagine mal Dolan, très borné, se laisser influencer dans ses choix...