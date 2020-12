Alex Caruso forfait à cause du COVID-19, le COVID-19 est foutu

Alex Caruso n'a pas pu jouer contre les Portland Trail Blazers cette nuit. Et pour cause, il respectait le protocole sanitaire de la NBA.

Oubliez le vaccin Pfizer. Ou Moderna. Rassurez-vous, il ne s’agit pas d’un élan de complotisme de notre part. Mais nous sommes fiers de vous annoncer que le monde est sauf. Bientôt débarrassé du COVID-19. Pourquoi ? Tout part du match entre les Los Angeles Lakers et les Portland Trail Blazers. Une rencontre disputée sans Alex Caruso.

La coqueluche des champions en titre respectait le protocole sanitaire imposé par la NBA cette saison. Pour faire plus simple et moins subtil : il est cas contact du COVID-19 ou lui-même testé positif.

C’est là où ça se gâte. Pour le coronavirus. Parce que s’il venait à pénétrer dans le corps du G.O.A.T. il serait probablement exposé à des anticorps bien trop puissants pour lui. De quoi rayer le virus de la carte. De la planète.

Parce que s’il y a bien quelqu’un pour enrayer le COVID-19 (ou même 22, 35, whatever, Caruso in six), c’est Alex Caruso. Bon, en attendant, les Lakers se sont inclinés contre les Blazers. Forcément, difficile de gagner en son absence. Mais c’était un mal pour le bien de tous.

