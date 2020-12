Les résultats de la nuit en NBA

Pistons @ Hawks : 120-128

Grizzlies @ Nets : 116-111

Jazz @ Thunder : 110-109

Rockets @ Nuggets : 111-124

Blazers @ Lakers : 115-107

---

- Donovan Mitchell a été méchamment clutch cette nuit contre OKC, dans une fin de match haletante. L'arrière d'Utah a inscrit les 12 derniers points de son équipe dans le money time, dont le panier de la gagne à 7 secondes de la fin.

- Shai Gilgeous-Alexander n'est lui pas passé très loin de son deuxième game winner en trois matches, mais son drive sur l'ultime possession n'a pas fait mouche.

- Dans ce match Mike Conley a failli réussir le premier triple-double du Jazz en NBA depuis 2008 et... Carlos Boozer. Il a manqué une passe au meneur (20 points, 10 rebonds et 9 passes). Au passage, Luguentz Dort, devenu indispensable au Thunder, a lui battu son record de points en carrière (26), tout en défendant encore merveilleusement bien.

- Nikola Jokic aime décidément beaucoup jouer contre les Rockets. Le Serbe restait sur deux triple-doubles contre eux et en a ajouté un troisième cette nuit, lors de la victoire des Denver Nuggets à domicile. Le Serbe a signé 19 points, 12 rebonds et... 18 passes ! Il s'agit évidemment de son record personnel, réalisé en seulement 34 minutes. C'est aussi le plus grand nombre de passes décisives pour un pivot en NBA depuis un certain Wilt Chamberlain (19), il y a 53 ans...

Le "Joker" est déjà effrayant cette saison et ce ne sont pas les efforts louables de James Harden (34 points, 8 passes) qui allaient l'empêcher de mener son équipe à la victoire. Quand on le voit se promener comme ça, difficile de ne pas se demander si ce n'est pas la bonne année pour lui pour aller chercher le MVP...

🃏 CAREER-HIGH, 18 ASSISTS pour Nikola Jokic 🙌 Le plus haut total pour un pivot depuis Wilt Chamberlain (19) en 1968. 19 PTS, 18 AST, 12 REB.

Les @nuggets l'emportent 124-111 face aux Rockets! #OnlyHere pic.twitter.com/lqv9pdTHCC — NBA France (@NBAFRANCE) December 29, 2020

- Portland s'est payé les Lakers cette nuit. LeBron James était là malgré son souci à la cheville, mais n dépit des 29 points, 9 rebonds et 6 passes du "King", L.A. n'a pas pu éviter la défaite. L'apport de Gary Trent Jr, 28 points et 7 paniers à 3 points, a fait la différence, comme les 31 points de Damian Lillard et le bon travail de Jusuf Nurkic (10 pts, 12 rbds) face aux intérieurs californiens.

Anthony Davis, 13 points en 38 minutes, n'a pas autant pesé qu'il l'aurait voulu. Le début de saison des Lakers est, sans grande surprise, un peu hésitant avec 2 victoires et 2 défaites.

- LeBron s'est retrouvé du mauvais côté de l'une des plus belles actions de la nuit : ce contre massif de Derrick Jones Jr sur sa personne.

- Avec Kevin Durant et Kyrie Irving au repos, mais aussi la perte de Spencer Dinwiddie pour la saison, les Nets accueillaient Memphis dans un drôle d'état d'esprit. La soirée a tourné à la cata lorsque Ja Morant s'est explosé la cheville dans le 2e quart-temps - pas de fracture heureusement - mais les deux équipes ont quand même trouvé le moyen d'aller en prolongation.

Les 28 points de Caris LeVert, dont l'importance à Brooklyn va désormais être cruciale, n'ont pas permis aux Nets d'éviter la défaite sous les coups, notamment, de Kyle Anderson (28 pts) et Dillon Brooks (24 pts).

- Timothé Luwawu-Cabarrot était titulaire avec Brooklyn. Le Français s'est plutôt montré à son avantage avec une vraie agressivité offensive (21 points à 7/17), mais aussi 6 rebonds, 2 passes, 2 interceptions et 1 contre. On en redemande !

- Les Pistons ont encore perdu, mais il y a eu du mieux. Notamment pour Killian Hayes, qui après une première période pas évidente à gérer face à Trae Young, est monté en puissance et a montré de bonnes choses, pour finir avec 10 points, 8 passes, 2 rebonds et 2 interceptions en 29 minutes. Les Hawks et leur meneur All-Star (29 points et 6 passes à 15/15 sur la ligne), l'ont emporté mais Detroit et Josh Jackson (27 pts) leur ont donné du fil à retordre. Sekou Doumbouya, touché au pied, n'a joué que 10 minutes.

- A Atlanta, le début de saison est une réussite (3-0) et on a pourtant l'impression qu'il y a encore une grosse marge de progression. Les Hawks ont récupéré Clint Capela cette nuit et le collectif se met en place doucement. Danilo Gallinari et Kris Dunn sont par exemple toujours à l'infirmerie.

