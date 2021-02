La réaction épique des coaches des Lakers en rencontrant Alex Caruso en 2017

Alex Caruso est vraiment sorti de nulle part. Il ne brillait pas particulièrement à la fac. Non drafté, c’est en jouant en G-League qu’il s’est distingué. Mais même à l’époque, personne n’aurait misé sur lui. Enfin presque. Personne, sauf Nick Mazzella, le GM des South Bay Lakers, l’équipe affiliée aux prestigieux Los Angeles Lakers. Il l’a repéré lors d’un mini-camp organisé à Chicago en 2017.

« Je pense que si vous voyez Alex dans la rue, vous n’allez jamais vous dire que c’est un basketteur. Mais lors du camp, il défendait très bien et stoppait tout le monde. Il a mis quelques layups incroyables. Il sortait vraiment du lot », raconte Mazzella.

Alex Caruso encore une fois encensé par LeBron James

Ce dernier a alors poussé Alex Caruso et son agent à tenter le coup avec la franchise californienne. Mais que pendant l’été, à l’occasion de la Summer League. Quand les coaches des Angelenos l’ont vu débarquer, ils croyaient que c’était une blague.

« Un des coaches m’a appelé et m’a dit ‘qui a donné un maillot au gars d’UPS ?’ »

Quatre ans plus tard, AC est un champion NBA. Un membre important et respecté de la rotation de l’organisation la plus glorieuse de la ligue. Un joueur souvent salué par Frank Vogel, son coach, mais aussi LeBron James. Et ironiquement, c’est avec un short UPS et un maillot des Lakers qu’il se retrouve désormais en couverture de Sports Illustrated. Une belle histoire.