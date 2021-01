Alex Caruso encore une fois encensé par LeBron James

Alex Caruso est la coqueluche des supporteurs des Los Angeles Lakers depuis trois ans. Au début, ça semblait presque ridicule. Il était apprécié pour son… physique proche de celui d’un être humain lambda (enfin presque). Parce qu’il n’a pas forcément la dégaine d’un athlète de très haut niveau. Pourtant, avec le temps, il a prouvé qu’il méritait amplement sa place dans la ligue. Et dans l’une des meilleures équipes qui plus est.

Sa cote de popularité n’a cessé de monter depuis. Encore plus spectaculaire que la hausse du Bitcoin cet après-midi. Mais Caruso n’est pas seulement adulé par les supporteurs. Il est aussi respecté par son coach et ses coéquipiers. LeBron James salue souvent son apport au sein des champions en titre.

LeBron on Caruso: "AC is whatever we need. He’s a Swiss Army knife, to be honest … he can do it all, he just helps our ballclub in so many ways.”

Vogel has talked about the

"good problem” of having a deep/talented bench. But, imagine Caruso's minutes will >>> when it matters.

— Mike Trudell (@LakersReporter) January 28, 2021