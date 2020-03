Alex Caruso a une cote de popularité folle à Los Angeles. Ses coéquipiers n'hésitent pas à l'encenser non plus, comme Danny Green ici.

Les fans des Los Angeles Lakers ont leur chouchou cette saison et ce n'est pas LeBron James. Alex Caruso est acclamé au Staples Center et dans pas mal d'autres salles. Son panache et ses actions souvent déterminantes, couplées à son goût pour les bandeaux mal ajustés ont fait fureur. A tel point que même ses camarades n'hésitent plus à l'affubler des surnoms les plus flatteurs. Interrogé par Bleacher Report récemment, Danny Green expliquait ainsi :

"C'est le G.O.A.T. ! Dans la ligue - ce n'est pas méchant ce que je vais dire - il n'y a pas beaucoup de joueurs blancs. Il est l'un des rares à être très athlétiques. Il y a une saveur chez lui. Il fait le sale boulot et les gens aiment ça".

Blague à part, tout le monde à L.A. reconnaît l'impact d'Alex Caruso dans la bonne saison des Lakers. LeBron James a plusieurs fois expliqué qu'il considérait Caruso comme l'un de ses coéquipiers les plus précieux et l'avait lui aussi affectueusement surnommé "le G.O.A.T".

Si vous êtes passés à côté des plus belles actions du G.O.A.T., vous pouvez vous rattraper grâce à la vidéo ci-dessous.

Les stats d'Alex Caruso en 2019-2020