Les résultats de la nuit en NBA

Hawks @ Wizards : 112-118

Spurs @ Nets : 120-139

Thunder @ Knicks : 126-103

Jazz @ Celtics : 99-94

Pacers @ Bulls : 108-102

Magic @ Timberwolves : 132-118

Heat @ Pelicans : 104-110

Grizzlies @ Mavericks : 96-121

Trail Blazers @ Suns : 117-127

Bucks @ Lakers : 103-113

- Bradley Beal continue d'enflammer la fin de saison des Wizards. Bouillant depuis sa non-sélection au All-Star Game, l'arrière a inscrit 35 points pour mener Washington à la victoire contre Atlanta (118-112). L'équipe de D.C. a contrôle la majeure partie de la rencontre pour compter jusqu'à 18 points d'avance à l'entame du quatrième quart temps. Les Hawks ont limité les dégâts sous l'impulsion du rookie Cameron Reddish, auteur de 28 points (son nouveau record personnel). Trae Young était absent en raison de symptômes grippaux.

- Auteur de 51 points il y a quelques jours, Caris LeVert est en pleine confiance. Hier soir, il s'est arrêté à 27. Mais c'était déjà suffisant pour battre les Spurs (139-120). Surtout qu'avec 11 rebonds et 10 passes décisives, il a compilé le premier triple-double de sa carrière. Le tout sous le regard de Julius Erving, légende venue assister à la rencontre. Timothé Luwawu-Cabarrot a aussi contribué au succès des Nets en marquant 19 points en sortie de banc.

- Alors que des rumeurs font état d'un intérêt des Knicks pour Chris Paul, le meneur vétéran du Thunder a été sans pitié avec la franchise new-yorkaise pour son passage au Madison Square Garden. 21 points et 12 passes pour un large succès d'Oklahoma City dans la grosse pomme (126-103). Frank Ntilikina a fini avec 7 points en seulement 10 minutes.

- Joli choc Est-Ouest entre deux outsiders : le Jazz et les Celtics. Pour une victoire finale d'Utah à Boston (99-94). Avec, une fois n'est pas coutume, une très belle prestation de Mike Conley. Le meneur de Salt Lake City a inscrit 25 points avec 6 paniers primés. Les Celtics jouaient notamment sans Gordon Hayward et Jaylen Brown. 9 points et 7 rebonds pour Rudy Gobert.

- Domantas Sabonis et les Pacers sont en forme. Ils ont décroché à Chicago leur cinquième victoire en six matches (108-102) avec 24 points et 12 rebonds de l'intérieur lituanien. Indiana est désormais en position pour finir la saison devant Philadelphie (les deux équipes sont pour l'instant à égalité au classement).

- Sans Evan Fournier, ce sont Nikola Vucevic et Markelle Fultz qui ont fait le show pour le Magic. Le pivot a inscrit 28 points (avec 12 rebonds) et le meneur en a ajouté 24 pour mener Orlando à la victoire contre une faible équipe de Minnesota (132-118). Les Floridiens ont joué la moitié de la rencontre sans leur coach, Steve Clifford, envoyé en urgence à l'hôpital après avoir fait un malaise. Le coach aurait été victime de déshydratation.

- Les Pelicans ne lâchent pas dans la course aux playoffs. Zion Williamson et ses coéquipiers ont décroché un joli succès contre le Heat cette nuit (110-104). Avec 17 points pour le rookie sensationnel de New Orleans. Jrue Holiday a marqué 20 points et Jahlil Okafor a posté 19 pions et 12 rebonds en sortie de banc. Mais c'est aussi Brandon Ingram qui a fait la différence. Maladroit toute la partie (12 pts à 4 sur 20), l'ailier a inscrit 5 points dans la dernière minute pour sécuriser la victoire de son équipe.

- Kristaps Porzingis confirme son retour en forme. Le Letton a encore été brillant cette nuit. 26 points, 11 rebonds et une victoire des Mavericks contre les Grizzlies (121-96). Son compère Luka Doncic a fini avec 21 points et 6 passes décisives.

- Encore une fois, Portland n'a pas su profiter de la défaite de Memphis pour se rapprocher des playoffs. Les Blazers ont perdu contre les Suns (117-127) malgré 24 points et 20 rebonds d'Hassan Whiteside. En face, Aron Baynes a été encore plus impressionnant avec 37 points (9 tirs primés) et 16 rebonds au compteur. C'est évidemment son nouveau record.

- Dans un match qui ressemblait fort à un avant-goût des finales NBA, les Lakers ont battu les Bucks (113-103). C'était la grande affiche de la semaine. Pas seulement parce que les deux meilleures équipes de la ligue se retrouvaient face à face. C'était aussi un duel à distance entre les deux principaux candidats au MVP, LeBron James et Giannis Antetokounmpo. Les deux superstars ont fait une excellente prestation. 32 points, 11 rebonds et 6 passes pour le 'Greek Freak'. 37 points, 8 rebonds et 8 passes pour le King. Mais le triple-champion des Lakers était mieux épaulé. Il avait à ses côtés un Anthony Davis auteur de 30 points. C'est ce qui a fait la différence hier soir et c'est peut-être aussi ce qui fera la différence en juin prochain...