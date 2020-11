Alex Caruso met la misère à des inconnus dans un pick up game

Alex Caruso, aka Le Divin Chauve, est déjà très en jambes à un mois du début de la saison. Le chouchou de LeBron s'est promenés dans ce pick up game.

Dans la série "les joueurs NBA mettent la misère à des amateurs", voici l'épisode avec Alex Caruso, alias Le Divin Chauve, alias le GOAT. Champion NBA avec les Los Angeles Lakers il y a quelques semaines après avoir décidé de rater le mariage de sa soeur - on a rien sans rien - Caruso a récemment repris l'entraînement avec ballon et les pick up games.

« Alex Caruso est le G.O.A.T. », assure l'un de ses coéquipiers

A un mois du début de la saison et quelques jours seulement du training camp, le Texan de 26 ans a montré à ses partenaires et adversaires du jour qu'il n'était pas un joueur pro et un chouchou de LeBron James pour rien.

Alex Caruso a dominé son sujet et montré la différence assez abyssale qui existe entre un joueur professionnel, surtout sous contrat en NBA, et des basketteurs du dimanche. Les prises à deux et la bonne volonté, ça ne suffit pas toujours...