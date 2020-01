La NBA a décidé de modifier le format du All-Star Game 2020, à la fois pour rendre hommage à Kobe Bryant et pour rendre l'événement plus divertissant. On ne va pas le cacher, on est un peu sceptiques quant à la pertinence des ajustements en question, mais attendons de juger sur pièce avant de descendre le concept en flammes.

A chaque quart-temps du match, les compteurs seront remis à zéro. Chaque équipe qui remporte un quart-temps remporte 100 000 dollars pour une association qui oeuvre à Chicago ou dans ses alentours. Au démarrage du dernier quart-temps, les scores des trois premiers quart-temps seront finalement additionnés. L'équipe qui atteindra en premier le total de points le plus élevé + 24 (le numéro de Kobe) l'emportera et gagnera 200 000 dollars supplémentaires pour une association. Exemple : si la Team Giannis mène 110-105 au cumul des trois premières périodes, il faudra alors atteindre 134 points (110+24) pour être déclaré vainqueur de ce All-Star Game. Ce n'est donc pas le chronomètre, mais le total de points atteint qui mettra un terme à cette partie, un petit plus pour l'éventuelle intensité dramatique.

On en convient, c'est un peu compliqué. Mais on peut se dire que les deux équipes auront vraiment envie de jouer sérieusement. D'autres hommages seront évidemment rendus à Kobe Bryant, à sa fille Gianna et aux 7 autres personnes décédées dans le drame de dimanche dernier.

Pour rappel, la Draft du All-Star Game 2020 opposera Giannis Antetokounmpo à LeBron James le 6 février prochain. La rencontre, elle, aura lieu le 16 février au United Center de Chicago. Rudy Gobert sera, à cette occasion, le troisième français de l'histoire à disputer un All-Star Game après Tony Parker et Joakim Noah.