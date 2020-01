On connaît le nom des 14 joueurs qui accompagneront les 10 titulaires pour le NBA All-Star Game 2020, le 16 février prochain à Chicago. La NBA a dévoilé la liste des basketteurs désignés par les coaches pour intégrer la Draft qui aura lieu le 6 février, à la télévision, entre LeBron James et Giannis Antetokounmpo, les deux capitaines. Evidemment, l'information principale pour le public français, c'est cette première apparition de Rudy Gobert, appelé après avoir eu l'impression d'être injustement écarté ces deux dernières saisons notamment, alors qu'il avait décroché à chaque fois le titre de meilleur défenseur de l'année. Le pivot du Utah Jazz est le premier néophyte français au All-Star Game depuis Joakim Noah en 2013.

A l'Ouest, Rudy Gobert sera accompagné de son coéquipier Donovan Mitchell, dont la présence récompense la bonne première partie de saison du Jazz, Damian Lillard, Nikola Jokic, et Russell Westbrook, ainsi que de Brandon Ingram, qui fête sa première sélection, et Chris Paul, chef de file d'une équipe d'OKC que personne n'imaginait aussi performante après la saignée estivale. Ce sera la 10e participation de "CP3" au All-Star Game et sa première depuis 4 ans.

A l'Est, Kyle Lowry, Jimmy Butler, Khris Middleton et Ben Simmons vont pouvoir goûter une nouvelle fois au gala de la ligue. Trois petits nouveaux se joindront à eux pour l'occasion : Bam Adebayo, le pivot du Miami Heat, Jayson Tatum, l'ailier des Boston Celtics, et Domantas Sabonis, l'intérieur des Indiana Pacers.

A noter donc que Paul George, sans doute trop absent, et Devin Booker, malgré ses 27,1 pts, 4,1 rbds et 6,4 pds, ne seront pas de la fête.

Les remplaçants issus de l'Ouest - NBA All-Star Game 2020

Rudy Gobert (Utah Jazz)

Damian Lillard (Portland Trail Blazers)

Donovan Mitchell (Utah Jazz)

Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Brandon Ingram (New Orleans Pelicans)

Russell Westbrook (Houston Rockets)

Chris Paul (Oklahoma City Thunder)

Les remplaçants issus de l'Est - NBA All-Star Game 2020

Kyle Lowry (Toronto Raptors)

Jimmy Butler (Miami Heat)

Khris Middleton (Milwaukee Bucks)

Ben Simmons (Philadelphie Sixers)

Jayson Tatum (Boston Celtics)

Bam Adebayo (Miami Heat)

Domantas Sabonis (Indiana Pacers)

Pour rappel, nous vous avions proposé notre sélection de remplaçants pour ce NBA All-Star Game 2020. A l’Est, nous nous étions plantés sur un seul nom, celui de Bradley Beal. C’est Jayson Tatum qui sera finalement au match des étoiles. A l’Ouest, deux erreurs puisque nous avions misé sur Paul George et Devin Booker.

Les titulaires

Rappelons que pour cette Draft du All-Star Game, comme pour la précédente, la notion de conférence n'existe plus. Le "King" et le "Greek Freak" peuvent choisir n'importe quel joueur pour bâtir leur team. LeBron James et Giannis Antetokounmpo devront impérativement commencer par les joueurs désignés titulaires par le vote des fans, des médias et de leurs homologues, avant de pouvoir ajouter les remplaçants à leur roster.

Les titulaires issus de l'Ouest : James Harden, Luka Doncic, LeBron James, Kawhi Leonard, Anthony Davis.

Les titulaires issus de l'Est : Trae Young, Kemba Walker, Giannis Antetokounmpo, Pascal Siakam, Joel Embiid.