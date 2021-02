All-Star Game : Les 10 titulaires connus, Damian Lillard encore négligé

On connaît le nom des 10 joueurs qui vont débuter le All-Star Game 2021. Choix marquant : les fans ont préféré Luka Doncic à Damian Lillard.

La NBA a dévoilé cette nuit le nom des 10 titulaires pour le All-Star Game 2021 qui se tiendra à Atlanta le 7 mars prochain. Comme ces dernières années, le vote du public comptait à 50% et celui des médias et des joueurs eux-mêmes réunis pour 50%. Les deux capitaines, LeBron James et Stephen Curry, premiers auprès des trois panels de votants, choisiront leur équipe, indifféremment de la Conférence dans laquelle évoluent les joueurs, au cours d'une Draft télévisée.

Il y a comme toujours eu quelques dingueries de la part des joueurs avec des votes pour Kostas Antetokounmpo, Tacko Fall ou Klay Thompson, mais les 10 noms qui démarreront la rencontre ont quand même de la gueule.

Les All-Stars issus de l'Ouest

Les arrières

Stephen Curry : 1er des fans, 1er chez les joueurs, 1er des médias

: 1er des fans, 1er chez les joueurs, 1er des médias Luka Doncic : 2e des fans, 3e chez les joueurs, 3e des médias

Les forwards

LeBron James : 1er des fans, 1e chez les joueurs, 1er des médias

: 1er des fans, 1e chez les joueurs, 1er des médias Nikola Jokic : 2e des fans, 2e chez les joueurs, 2e des médias

: 2e des fans, 2e chez les joueurs, 2e des médias Kawhi Leonard : 3e des fans, 4e chez les joueurs, 3e des médias

Pas de Damian Lillard, donc, malgré sa forme fabuleuse et le classement des Blazers. C'est devenu une habitude pour le meneur de Portland de devoir attendre d'être pris par les coaches. Alors qu'il est 2e au vote des joueurs et des médias, les fans ne l'ont mis qu'en 3e position chez les guards, derrière Stephen Curry et Luka Doncic.

Pour les forwards, on notera que Rudy Gobert est 4e des médias, mais seulement 12e chez les fans et 7e auprès de ses camarades de la ligue...

Les All-Stars issus de l'Est

Les guards

Bradley Beal : 1er des fans, 1er chez les joueurs, 1er des médias

: 1er des fans, 1er chez les joueurs, 1er des médias Kyrie Irving : 2e des fans, 2e chez les joueurs, 4e des médias

Les forwards

Kevin Durant : 1er des fans, 1er chez les joueurs, 3e des médias

: 1er des fans, 1er chez les joueurs, 3e des médias Giannis Antetokounmpo : 2e des fans, 2e chez les joueurs, 1er des médias

: 2e des fans, 2e chez les joueurs, 1er des médias Joel Embiid : 3e chez les fans, 3e chez les joueurs, 2e des médias

On se souvient du désespoir de Bradley Beal, de son agent et de celui de sa compagne dans les médias l'année dernière pour protester contre sa non-participation au All-Star Game. Cette fois, l'arrière des Washington Wizards a fait l'unanimité en arrivant en tête chez tous les panels de votants.

Kyrie Irving reste populaire auprès des fans et des joueurs, alors que les médias ne l'ont classé que 4e des arrières de l'Est.

Parmi les dégringolades, on peut noter que Trae Young, starter l'an dernier, n'est que 6e chez les arrières, à cause notamment d'une 11e place dans le vote des joueurs.

