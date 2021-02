Si vous disputez un match serré où il ne reste que 5 minutes à jouer et que Damian Lillard est en face... abandonnez, tout simplement.

Dans quelques années, lorsque Damian Lillard aura raccroché et mis fin à une carrière que l'on espère pour lui auréolée d'un titre avec Portland, il restera sans doute de lui une image précise : celle du gros plan sur son visage après son game winner fabuleux contre Oklahoma City en 2019. Cette ADN clutch sera ce qui définira sans doute l'aventure de "Dame" en NBA. Car il n'y a pas que les buzzer beaters qui comptent, fort heureusement.

Cette saison encore, c'est lorsque les secondes s'égrainent et que le score est serré que le meneur des Portland Trail Blazers se mue en un véritable assassin. Sans doute l'un des plus calmes et dévastateurs de toute l'histoire du jeu dans pareille situation. Jugez plutôt la place de Damian Lillard dans les différents classements marqueurs de "clutchitude" pour la saison 2021.

CQFR : Damian Lillard est surréaliste, Steph Curry est clutch

Sur les 5 dernières minutes des matches où l'écart de points entre les deux équipes ne dépassait pas les 5 points, voici ce que donne Lillard depuis le début de la saison fin décembre.

1er au nombre de points marqués : 82 points.

1er au pourcentage d'adresse (parmi les joueurs qui ont pris au moins 15 tirs en tout dans ce contexte) : 63.2%

1er au pourcentage d'adresse à 3 points : 58.8%

1er au pourcentage d'adresse sur la ligne : 100%

1er au bilan d'équipe : 12-3

Damian Lillard est tout simplement sur les bases de l'une des saisons les plus follement clutch de l'histoire, dans un contexte pourtant franchement compliqué pour Portland. Les Blazers, emmenés par leur superstar, viennent de gagner 6 matches de suite alors que CJ McCollum et Jusuf Nurkic sont absents de longue date.

Tout simplement prodigieux statistiquement et parfaitement utilisable pour une campagne pour le titre de MVP. On dit ça, on dit rien...