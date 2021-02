Tout le monde ou presque est contre le All-Star Game, sauf Damian Lillard

Depuis quelques jours, la parole s'est libérée chez les joueurs NBA concernant la tenue du All-Star Game. Plusieurs stars de la ligue se sont clairement élevées contre la tenue de l'événement le 7 mars prochain à Atlanta. LeBron James a notamment expliqué qu'il avait "zéro énergie et zéro envie d'y participer", sous-entendant quand même qu'il ferait le job s'il était sélectionné (spoiler alert, il le sera). Même son de cloche chez Giannis Antetokounmpo, Kawhi Leonard ou Bradley Beal, l'arrière des Washington Wizards, qui se plaint pourtant depuis l'année dernière d'être snobé au moment du All-Star Game. Damian Lillard s'est à son tour exprimé sur le sujet et son point de vue est un tout petit différent et nettement moins négatif.

"Beaucoup de joueurs se demandent quel est l'intérêt de jouer. Je les comprends. Si on nous dit qu'il n'y a pas match, ça m'ira parfaitement. Je viens d'avoir des jumeaux et j'adorerais passer du temps supplémentaire avec ma famille. Ma compagne a souffert pour donner naissance à nos enfants et je suis sûr qu'elle serait ravie que je sois là avec eux et le reste de la famille que je n'ai pu voir à cause des protocoles sanitaires. Mais si on nous dit que le match aura lieu, je le comprends aussi. C'est notre job et je sais qu'avec l'argent que l'on gagne, il faut parfois faire des sacrifices et accepter certaines choses. Quelle que soit la chaîne qui diffuse l'événement, elle a forcément envie que le show ait lieu. Il y aura des répercussions si on ne joue pas et ce pourrait être négatif pour nous sur le long terme. Dans les deux cas de figure, ça m'ira".

Pour l'heure, la NBA n'a pas encore réagi aux déclarations plutôt saignantes de certaines de ses stars. Mais le fait qu'un joueur aussi populaire que Damian Lillard explique qu'il comprend les enjeux financiers incitera probablement la ligue à mener son projet à bien. Adam Silver et la NBA cherchent à tout prix à minimiser les pertes liées au Covid-19. La non-tenue du All-Star Game, en termes de droits télévisés et même s'il n'y a pas de public, serait un nouveau coup dur pour les finances de la ligue et, par extension, des 30 franchises NBA.

Giannis, Kawhi, Harden : les stars montent au créneau contre le All-Star Game