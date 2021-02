Après avoir annoncé l'abandon du All-Star Game pour cette saison, le NBA a fait volte face. Finalement, le match des étoiles aura bien lieu. Ce sera à Atlanta le 7 mars prochain. En temps normal, ce week-end ravit tout le monde. Mais dans ce contexte très particulier, on ne comprend pas vraiment l'intérêt. L'appât du gain diront l'immense majorité. Seulement la NBA ne s'attendait pas à faire l'unanimité des stars contre ce projet. LeBron s'est déjà exprimé, de manière très claire. Il a été imité par le double MVP en titre, Giannis Antetokounmpo.

"Je pense que chaque joueur attendait ses 5, 7 jours. On va tous suivre le boss", dit-il en référence aux paroles de James. "Le boss a dit qu'il avait 0 excitation et 0 énergie pour le All-Star Game, je suis du même avis. En ce moment, j'en ai vraiment rien à faire du All-Star Game. On ne peut pas voir nos familles (...) Si on fait un All-Star Game, c'est dans l'espoir que les fans puissent venir. Si c'est en faire un juste pour en faire un sans les fans, je ne vois pas à quoi ça sert."

Des mots forts de Giannis qui semblent avoir trouvé écho chez d'autres superstars NBA. Comme James Harden qui avance lui un non sens d'un point de vue sanitaire.

"Énormément de choses sont faites pour ralentir le virus, et ils organisent un évènement ? Je comprends le raisonnement mais j'ai l'impression qu'avec ce calendrier condensé, tout est imposé aux joueurs. C'est déjà épuisant de jouer plusieurs matches en une semaine. J'ai le sentiment que c'était une semaine pour nous détendre, voir nos familles et prendre un peu de recul sur le basket".

Quand à Kawhi Leonard, il estime que tout ça n'est organisé que dans un but lucratif.

"Nous savons pourquoi nous jouons. Il y a de l'argent sur la table. C'est l'opportunité d'en ramener encore plus. Juste prendre de l'argent au détriment de la santé. Oui, nous jouons alors qu'il y a toujours une pandémie. Nous suivons tout un tas de protocoles et de règles pour pouvoir jouer, donc ça ne me surprend pas vraiment."

La NBA va-t-elle céder face à ces superstars qui mènent la fronde ? Le fait d'entendre des porte-paroles comme LeBron et Giannis n'a rien d'un hasard. La ligue a certes perdu énormément d'argent au cours des derniers mois, mais elle n'a pas intérêt non plus à créer la révolte de ses plus grands représentants. Son image pourrait être grandement fragilisée, surtout sur un incident venait à avoir lieu durant le week-end.

