Le All-Star Game 2021, cette fois, c’est validé et ce sera le 7 mars !

C'est maintenant officiel : il y aura un All-Star Game cette saison ! La NBA et le syndicat des joueurs ont donc trouvé un accord et le match sera organisé le 7 mars prochain à Atlanta.

The NBA and NBPA have agreed to host the All-Star Game on March 7 in Atlanta, sources tell @TheAthletic @Stadium. Sides are finalizing details of the plan as soon as Thursday.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 4, 2021