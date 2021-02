All-Star Game : D’autres événements prévus par la NBA en plus du match ?

Une saison NBA sans All-Star weekend, ce n’est pas vraiment une saison NBA. Et la ligue semble en être parfaitement consciente puisqu’elle œuvre actuellement avec le syndicat des joueurs pour organiser un événement digne de ce nom même en pleine épidémie de COVID-19. Alors avec un public et une caravane très restreinte, évidemment.

All-Star Game : Pas de match, mais des votes quand même, à moins que…

On apprenait récemment que les autorités NBA songeaient à organiser un All-Star Game à Atlanta – où les fans sont de retour en nombre limité – début mars. Mais peut-être bien que les passionnés de basket n’auront pas juste le droit au traditionnel match de gala de mi-saison. En effet, selon Marc Stein, la ligue envisage aussi de maintenir les concours au programme.

The NBA and the players union are discussing the addition of both a dunk and 3-point contest to the proposed All-Star Game in Atlanta on the weekend of March 6-7 that the sides have been negotiating, sources say

— Marc Stein (@TheSteinLine) February 1, 2021