Même s'il n'y aura pas de All-Star Game classique cette saison, il est possible depuis cette semaine de voter pour désigner les All-Stars de cette saison NBA 2021. On a décidé de choisir les nôtres, sur une base de 5 guards et 7 forwards par Conférence. Ce ne sera peut-être pas le format retenu, mais c'est de cette manière que les deux sélections nous semblent le plus équilibrées.

Les 12 joueurs de l'Est

GUARDS

James Harden et Kyrie Irving (Brooklyn Nets)

Jaylen Brown (Boston Celtics)

Bradley Beal (Washington Wizards)

Malcolm Brogdon (Indiana Pacers)

Trois nouveaux All-Stars chez les arrières à l'Est pour nous cette année, rien que ça !

Ce serait assez malhonnête de ne pas retenir Jaylen Brown dans cette sélection. Avec ou sans Jayson Tatum à ses côtés, l'arrière des Celtics a été tout simplement excellent, avec un mix terrible d'efficacité et de productivité (27.1 points, 5.6 rebonds de moyenne à 52.2% et 44.1% à 3 pts !), pour permettre à Boston de pointer à deux victoires de la première place à l'Est malgré les blessures et les pépins des uns et des autres.

dans cette sélection. Avec ou sans à ses côtés, l'arrière des Celtics a été tout simplement excellent, avec un mix terrible d'efficacité et de productivité (27.1 points, 5.6 rebonds de moyenne à 52.2% et 44.1% à 3 pts !), pour permettre à Boston de pointer à deux victoires de la première place à l'Est malgré les blessures et les pépins des uns et des autres. Malcolm Brogdon est encore une fois le métronome des Pacers et un two-way player de très, très grande qualité malgré un manque de hype médiatique. Indiana a réussi son entame de saison et aussi bien dans les chiffres (22.8 pts, 7.1%, 41% à 3 pts) que dans l'impact, Brogdon mérite sa place.

est encore une fois le métronome des Pacers et un two-way player de très, très grande qualité malgré un manque de hype médiatique. Indiana a réussi son entame de saison et aussi bien dans les chiffres (22.8 pts, 7.1%, 41% à 3 pts) que dans l'impact, Brogdon mérite sa place. Bradley Beal va encore râler et mandater son agent et sa femme pour se plaindre s'il n'est pas retenu, donc on veut s'épargner ça en le retenant... Plus sérieusement, le bilan de l'équipe ne fait pas tout et Beal ne peut pas être constamment pénalisé par la nullité et la poisse des Wizards alors qu'il tourne à 35.4 points de moyenne à 48% ! Il fait tout ce qu'il peut pour élever le niveau global à Washington et sort quand même des matches assez fous malgré le contexte.

Pour les deux anciens, on sait que Kyrie Irving ne fera pas l'unanimité à cause de sa "pause", mais il a quand même réussi à jouer 12 matches et a presque toujours été énorme pour les Nets (27.9 points à 52%). Son nouveau camarade James Harden est en train de changer un peu de registre, mais quelle que soit son approche et son éloignement avec sa meilleure forme physique, le type reste quand même assez phénoménal et il est compliqué de lui enlever le statut de All-Star.

Zach LaVine continue de progresser avec Chicago et fait un superbe début de saison et ce ne serait pas du tout un scandale qu'il soit retenu. Ben Simmons participe au bon début de saison des Sixers, mais est un peu plus en retrait. Trae Young a le calibre All-Star, mais les Hawks, comme le meneur, manquent de constance et de sérénité cette saison. Collin Sexton commence à pointer le bout de son nez, mais chaque chose en son temps.

FORWARDS

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Kevin Durant (Brooklyn Nets)

Joel Embiid (Philadelphie Sixers)

Jayson Tatum (Boston Celtics)

Domantas Sabonis (Indiana Pacers)

Bam Adebayo (Miami Heat)

Nikola Vucevic (Orlando Magic)

Zéro nouveau All-Star chez les forwards à l'Est pour notre part. Kevin Durant dispute sa première saison dans cette Conférence et a plus qu'indiscutablement verrouillé sa place, avec Giannis, Embiid, Tatum et Sabonis, de plus en plus fort avec Indiana. Malgré les difficultés du Heat, Bam Adebayo porte l'équipe sur ses épaules de manière admirable. Enfin, Nikola Vucevic est le moteur du Magic et a encore progressé au niveau du shoot extérieur. Son retour nous semble logique.

Parmi les évincés, on retrouve Pascal Siakam, loin de son meilleur niveau avec Toronto, Khris Middleton, toujours régulier avec Milwaukee mais moins clinquant que d'autres que l'on a inclus, et Gordon Hayward, qui est le vrai patron de sa nouvelle équipe à Charlotte et devrait avoir ses partisans pour un spot.

Les débuts de saison de Tobias Harris avec Philly, Myles Turner avec Indiana et même Jerami Grant avec les Pistons, leur permettent de se rapprocher de l'idée que l'on se fait d'un All-Star et il ne leur manque pas grand chose.

Ils peuvent encore nous faire changer d'avis

Guards : Zach LaVine (Chicago Bulls), Ben Simmons (Philadelphie Sixers), Trae Young (Atlanta Hawks), Julius Randle (New York Knicks), Collin Sexton (Cleveland Cavaliers)

Forwards : Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Gordon Hayward (Charlotte Hornets), Tobias Harris (Philadelphie Sixers), Pascal Siakam (Toronto Raptors), Myles Turner (Indiana Pacers), Jerami Grant (Detroit Pistons)

All-Star Game : Pas de match, mais des votes quand même, à moins que