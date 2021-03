Comme chaque année depuis que le système des capitaines existe, LeBron James a remporté le All-Star Game 2021 avec son équipe. Dans une ambiance particulière, puisque la salle ressemblait plus à un immense studio de télévision qu'à une arène de basket, la team du King s'est imposée assez facilement 170-150.

Les circonstances ont fait que le joli regain de défense que l'on avait pu voir ces dernières années est passé à la trappe. Giannis Antetokounmpo avait prévenu tout le monde qu'il y aurait zéro suspense lorsqu'il a appris la composition du cinq de départ drafté par LeBron James avec Stephen Curry, Luka Doncic, Nikola Jokic, lui-même et le "Chosen One". Le Greek Freak a été élu MVP de ce All-Star Game grâce à un perfect d'une ampleur encore jamais vue dans l'événement. Giannis a fini à 16/16 (3/3 à 3 points) avec 35 points et 7 rebonds. Le dernier panier du match est signé Damian Lillard sur un shoot du milieu de terrain.

Dans les perfs notables du côté de la Team LeBron, Damian Lillard a claqué 32 points en sortie de banc, Stephen Curry 28, alors que Rudy Gobert n'a joué que 13 minutes, plus petit temps de jeu de son équipe, mais a eu le temps de compiler 10 points et 7 rebonds.

Il faut bien reconnaître que le backcourt Stephen Curry-Damian Lillard, ce n'est pas vraiment du jeu !

