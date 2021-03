Les concours du All-Star Game ont sacré Stephen Curry, Anfernee Simons et Domantas Sabonis.

Voilà 6 ans que Stephen Curry n'avait plus remporté le concours à 3 points du All-Star Game. Une anomalie pour le meilleur shooteur de tous les temps. Le meneur des Golden State Warriors n'avait cette fois pas à écarter Devin Booker ou son Splash Bro Klay Thompson, blessé de longue date.

Curry a effacé Mike Conley et Jayson Tatum sur le tour final, avec un score de 28. Il n'a pas énormément tremblé durant l'événement à l'image de ce qu'il fait cette saison en la matière avec Golden State.

Stephen Curry a inscrit 169 paniers à 3 points cette saison à 41.1%. Il continue de se rapprocher du record all-time de Ray Allen, toujours leader du classement du nombre de paniers à 3 points marqués avec 2 973. Curry en est lui à 2 664 et devrait s'emparer du record sans avoir à forcer d'ici la fin de sa carrière.

Anfernee Simons, premier Blazer sacré au SDC

Du côté du concours de dunks, celui de cette année ne rentrera pas dans les annales, comme on pouvait s'y attendre. Le plateau, composé d'Anfernee Simons, Obi Toppin et Cassius Stanley n'était pas démentiel, mais les jeunots ont fait de leur mieux.

C'est Simons, premier joueur de Portland à remporter le Slam Dunk Contest du All-Star Game, qui repart avec la victoire. L'arrière de Blazers a notamment rendu hommage à Tracy McGrady, puis tenté d'embrasser le cercle.

Anfernee Simons paid homage to T-Mac 🙌#ATTSlamDunk pic.twitter.com/HKQO8ZygnZ — NBA on TNT (@NBAonTNT) March 8, 2021

Anfernee Simons almost kissed the rim 😯#ATTSlamDunk pic.twitter.com/1BXYOP8cJS — NBA on TNT (@NBAonTNT) March 8, 2021

Le Skills Challenge pour Sabonis

Du côté du Skills Challenge, on a eu droit à un duel entre big men européens. Domantas Sabonis n'a pas été appelé en renfort pour rien et s'est offert ce petit tournoi, en s'imposant face à Nikola Vucevic en finale. Pas si étonnant quand on voit avec quelle facilité Sabonis réussit des triple-doubles avec les passes ou s'en approche cette saison avec les Pacers.